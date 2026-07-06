LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

Famosos se hacen presentes en el Estadio Ciudad de México para vivir el México vs Inglaterra del Mundial 2026

La pasión mundialista también la viven celebridades del medio del espectáculo por lo que han llegado al estadio Ciudad de México para apoyar a la Selección Mexicana.

famosos en el azteca.jpg
|Instagram manaoficial

Escrito por: Dulce Olvera

Este 5 de julio de 2026 la Selección Mexicana disputa uno de los encuentros más importantes de su camino dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al enfrentarse a la de Inglaterra en el estadio Ciudad de México por un boleto a los octavos de final. Además del ambiente que han generado miles de aficionados en las tribunas y en distintos puntos de la CDMX, la atención también está puesta en los palcos del inmueble, donde se ha visto la presencia de diversas personalidades del deporte, música, cine y televisión.

A continuación te presentamos algunas de las celebridades que se han visto entre los aficionados que han acudido al inmueble para ver este partido histórico, para empezar, se ha visto a los integrantes de la banda de rock en español originaria de Guadalajara, Maná, pues recordemos que fue confirmado como parte del espectáculo que estará durante el encuentro.

Asimismo, a través de redes sociales el exjugador de las Chivas, Isaac Brizuela junto con su pareja Karen Ulloa se encuentran alentando a la Selección Mexicana.

isacc brizuela y karen ulloa.jpeg
|Captura de pantalla: karenulloa11

Otro de los artistas que indiscutiblemente no ha faltado a los partidos de la Selección Mexicana en la Ciudad de México es el actor de series, novelas y películas, Alex Speitzer, a través de su cuenta de Instagram, ha dejado ver cómo está viviendo este Mundial 2026.

Con la confirmación de que Inglaterra llegaría a tierra azteca, el influencer y streamer mexicano, Maestro Shifu, quien ha destacado por sus fuertes apuestas y por ganar los titulares luego de que convocara a una serenata al hotel donde se encontraban los ingleses, sin embargo, hoy ha ganado esos titulares por verse llegar al estadio que se encuentra al sur de la Ciudad de México.

maestro shifu.jpeg
|Instagram maestroshifuaz

Paty Cantú, cantante y compositora siendo una de las figuras más importantes del pop en español en México también dejó ver que este domingo se encuntra en las inmediaciones del estadio para apoyar a los jugadores mexicanos.

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo