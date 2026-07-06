Famosos se hacen presentes en el Estadio Ciudad de México para vivir el México vs Inglaterra del Mundial 2026

Este 5 de julio de 2026 la Selección Mexicana disputa uno de los encuentros más importantes de su camino dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al enfrentarse a la de Inglaterra en el estadio Ciudad de México por un boleto a los octavos de final. Además del ambiente que han generado miles de aficionados en las tribunas y en distintos puntos de la CDMX, la atención también está puesta en los palcos del inmueble, donde se ha visto la presencia de diversas personalidades del deporte, música, cine y televisión.

A continuación te presentamos algunas de las celebridades que se han visto entre los aficionados que han acudido al inmueble para ver este partido histórico, para empezar, se ha visto a los integrantes de la banda de rock en español originaria de Guadalajara, Maná, pues recordemos que fue confirmado como parte del espectáculo que estará durante el encuentro.

Asimismo, a través de redes sociales el exjugador de las Chivas, Isaac Brizuela junto con su pareja Karen Ulloa se encuentran alentando a la Selección Mexicana.

|Captura de pantalla: karenulloa11

Otro de los artistas que indiscutiblemente no ha faltado a los partidos de la Selección Mexicana en la Ciudad de México es el actor de series, novelas y películas, Alex Speitzer, a través de su cuenta de Instagram, ha dejado ver cómo está viviendo este Mundial 2026.

Con la confirmación de que Inglaterra llegaría a tierra azteca, el influencer y streamer mexicano, Maestro Shifu, quien ha destacado por sus fuertes apuestas y por ganar los titulares luego de que convocara a una serenata al hotel donde se encontraban los ingleses, sin embargo, hoy ha ganado esos titulares por verse llegar al estadio que se encuentra al sur de la Ciudad de México.

|Instagram maestroshifuaz

Paty Cantú, cantante y compositora siendo una de las figuras más importantes del pop en español en México también dejó ver que este domingo se encuntra en las inmediaciones del estadio para apoyar a los jugadores mexicanos.