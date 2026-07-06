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OFICIAL: Azteca 7 transmitirá EN VIVO el partido de Portugal vs. España, del Mundial 2026, así podrás verlo GRATIS

Azteca 7 trae los mejores partidos para ti, completamente gratis, en vivo y con la mejor narración, así podrás ver gratis el Portugal vs. España de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026
TORONTO, ONTARIO - JULY 02: Cristiano Ronaldo #7 of Portugal celebrates after scoring his team’s first goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Portugal and Croatia at Toronto Stadium on July 02, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images)|Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images

Un enfrentamiento entre titanes nos espera durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sí el Portugal vs. España, partido de octavos de final de donde solo uno de ellos saldrá con vida para llegar a la siguiente fase de la justa veraniega. Y si no te quieres perder ni un segundo de este partidazo con la mejor narración deportiva, podrás verlo totalmente en vivo y sobre todo gratis a través del canal de Azteca 7.

¿A qué hora inicia el partido Portugal vs. España?

El enfrentamiento entre dos de los equipos con más renombre en toda la Copa Mundial de la FIFA 2026™ iniciará en punto de la 1:00 p.m. este lunes 06 de julio, en donde cada selección tendrá que defender su lugar por permanecer y pasar a cuartos de final, y a un paso más cerca de la final de la copa.

¿Dónde ver gratis y en vivo el partido de Portugal vs. España?

Si no tienes a tu disposición una tele para poder disfrutar del partido, considerando sobre todo la hora godín a la que se juega, aquí te dejamos otras opciones para que puedas seguir disfrutándolo totalmente gratis:

  • Sitio web de Azteca 7, solo da click aquí para acceder a nuestra transmisión por internet.
  • App TV Azteca En Vivo, si aún no la tienes descargada solo accede a tu tienda en el celular, está disponible para Android y iOS.
  • Transmisión en el sitio de TV Azteca Deportes, a la cual también puedes acceder solo dando click aquí.

¿Cuál ha sido el desempeño de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Portugal fue parte del grupo K en la fase de grupos, junto con Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo, terminó en el segundo puesto de este grupo, pasó a dieciseisavos de final justo detrás de Colombia.

Una vez en esta fase se enfrentó a Croacia, a quienes les ganaron 2 - 1, con un gol de penal por parte de Cristiano Ronaldo quien, de hecho, se convirtió en el jugador más grande en anotar en una fase de eliminación de un Mundial.

¿Cuál ha sido el desempeño de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Por otro lado, España fue parte del grupo H, del cual quedó en primer lugar con 7 puntos, se enfrentó a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, pasando después a dieciseisavos de final.

En los 16avos enfrentó a Austria, a quien le ganó 3 - 0, con dos goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

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