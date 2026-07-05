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ÚLTIMA HORA: Se retrasa el México vs Inglaterra por amenaza de tormenta eléctrica, ¿a qué hora iniciará el partido del Mundial 2026 en Azteca 7?

La FIFA modificó la hora del silbatazo inicial por protoclo de seguridad tras las tormentas eléctricas registradas en la sede del encuentro.

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|Getty images

Escrito por: Dulce Olvera

Lo que se temía, un detalle que muchos aficionados y cuerpo técnico de las Selecciones de México e Inglaterra terminó por concretarse, ya que, la naturaleza hizo que los planes del inicio del encuentro entre ambas escuadras en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se cambiará de horario.

En los últimos minutos se dio a conocer que el partido que estaba programdo a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) ahora arrancará a las 19:00 horas, luego de que las autiridades activaran el protocolo por la FIFA debido a las tormentas eléctricas registradas en las inmediaciones del estadio, recordemos que tras este anuncio se debe de estar al tanto, ya que, de continuar con la lluvia la hora de inicio podría cambiar, en caso de que todo permanezca en calma, el encuentro dará inicio a la hora establecida.

Hasta el momento, ni los jugadores, cuerpo técnico, organizadores y medios de comunicación no han bajadao a la cancha del estadio Ciudad de México hasta que las autoridades indiquen que ya no hay peligro. En caso de que no haya alguna modificación, los jugadores saldrán a la cancha a las 18:30 horas para realizar los ejercicios de calentamiento, mientras que a las 18:30 ingresarán de nueva cuenta a los vestidores, para salir en punto de las 19:00 horas y dar inicio a los dieciseisavos del Mundial 2026.

¿A que hora podrá verse el partido de México contra Inglaterra este 5 de julio?

Como te lo hemos mencionado anteriormente, el partido entre México contra Inglaterra podrás seguirlo a través de la programación de Azteca 7 o dando click aquí al sitio oficial de Azteca 7 sigue el análisis y narración de nuestros comentaristas Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y el Warrior. De igual forma, recuerda que aunque el partido se reprogramó para las 19:00 horas en Azteca 7 ya inició la transmisión desde las 17:30 horas para ver el pre de este encuntro que promete ser uno de los más explosivos del torneo. ¡No te lo puedes perder!

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