Liam Gallagher tacha de “INFANTIL” a la afición mexicana después de la victoria de Inglaterra contra México

La rivalidad entre México e Inglaterra salió de la cancha y se trasladó nuevamente a las redes sociales, ya que, apenas terminó el encuentro entre estas escuadras donde los ingleses derrotaron 3-2 a la Selección Mexicana para avanzar a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el vocalista de Oasis, Liam Gallagher no tardó en celebrar el resultado.

El cantante británico, conocido por su pasión a la Selección de Inglaterra y por sus constantes publicaciones previo al encuentro en que tendría su equipo en México, compartió un mensaje de celebración tras el silbatazo final, manteniendo un tono provocador que había mostrado desde antes. Sin embargo, su reacción rápidamente acumuló miles de interacciones entre aficionados de ambos equipos.

¿Cuál fue el mensaje de Liam Gallagher que hizo enojar a los mexicanos?

Tras varios días donde el exlider de Oasis se comparará con Juan Gabriel luego de que le indicarán que en su país no tenían a un compositor como el mexicano hoy el intérprete decidió escribir en su cuenta de X el siguiente mensaje una vez que la Selección de Inglaterra avanzara en el Mundial.

Es un trabajo duro cantar Harry Kane vamos INGLATERRA vamos WONDERWALL

En sus plabras reitero su apoyo por la Selección de Inglaterra, asimismo, destacó la interpretación de Wonderwall, la cual fue comparada con la interpretación de "Hasta que te conocí" del Divo de Juárez, finalmente, destacó el nombre de Harry Kane, jugador clave en el partido de México contra Inglaterra.

It’s hard work that singing Harry Kane cmon ENGLAND cmon WONDERWALL — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 6, 2026

¿Por qué llamó “infantiles” a los aficionados mexicanos?

Horas antes del triunfo inglés, Liam Gallagher respondió a un usuario de X y calificó como “infantiles” a algunos aficionados mexicanos, esto luego de que recibiera un video relacionado al partido donde se escucharon varios abucheos a los aficionados ingleses que acudieron al estadio de la Ciudad de México: “Esto es simplemente INFANTIL”.

Debido a estas respuestas algunos seguidores ingleses respaldaron el comentario del músico, mientras que algunos aficionados nacionales consideraron innecesaria la descalificación y respondieron defendiendo el ambiente que se vivió en este partido.