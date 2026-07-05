⁠¿Qué partidos se transmiten hoy domingo 05 de julio por TV Abierta?; lista completa de enfrentamientos del Mundial 2026 que tendrá Azteca 7

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no baja de ritmo y este domingo 5 de julio regalará una jornada cargada de emociones con encuentros donde las selecciones que buscan su pase a los octavos de final, aunque todas las miradas estarán puestas en el esperado duelo entre la Selección Mexicana e Inglaterra.

Antes del esperado duelo entre México contra Inglaterra, la actividad de este 5 de este domingo comenzó con otro enfrentamiento de alto nivel con Brasil contra Noruega. La selección brasileña busca confirmar su candidatura al título después de eliminar a Japón en la ronda anterior, mientras que el conjunto nórdico intentará seguir sorprendiendo.

Por otro lado en el encuentro de México contra Inglaterra, la selección de Thomas Tuchel llega con paso firme tras vencer 2-1 a República Democrática del Congo en la ronda anterior mientras que el cuadro azteca dirigido por Javier Aguirre sabe que afronta un compromiso con la confianza en alto después de superar 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final. Asimismo, la Selección Mexicana sabe que enfrentar a Inglaterra representa su desafío más complicado hasta el momento, por lo que buscará aprovechar el respaldo de su afición y mantener el nivel mostrado durante la justa mundialista.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se transmitirán hoy GRATIS?

Para hoy los partidos que se transmitirán de forma GRATUITA en televisión nacional es el que se llevará a cabo este domingo 5 de julio en el estadio Ciudad de México, Ciudad de México, México, el México contra Inglaterra, el cual está programado por iniciar a las 18:00 horas (horario centro de México).