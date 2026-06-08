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Andrea Bocelli se une al Countdown Concert previo a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Andrea Bocelli se suma a la fiesta con un concierto especial en la Ciudad de México horas antes de que arranque la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Andrea Bocelli se une a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ofrecerá concierto especial previo al arranque
|Pool Insabato Rovaris/Mondadori Portfolio via Getty Images

Escrito por: Matías Mena

Andrea Bocelli acaba de confirmar que oficialmente formará parte de las celebraciones previas a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un concierto especial el próximo 10 de junio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Resulta muy emocionante saber que el tenor italiano participará en el FIFA Countdown Concert, un evento que servirá para ir calentando motores previo a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Lo mejor de todo es que podrás seguir el evento completamente en vivo a través de las cuentas oficiales en TikTok. Si te interesa, toma en cuenta que el evento se llevará a cabo a las 6:00 PM un día antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

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¿Qué es el FIFA Countdown Concert?

Este evento es un concierto que organizó la FIFA previo al gran evento, esto con el objetivo de hacer una cuenta regresiva rumbo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Uno de sus objetivos es unir a las culturas a través de este tipo de actividades, pues recordemos que este mundial reúne a 48 países que buscan convertirse en los campeones del mundo.

¿Qué dijo Andrea Bocelli sobre su participación?

El cantante compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde no dudó en mostrarse entusiasmado y emocionado por formar parte de este evento deportivo. “El fútbol tiene una forma única de unir corazones, generaciones y naciones. Será un privilegio celebrar esta cuenta atrás especial para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a través de la música y ser parte de un momento que unirá al mundo”, señaló.

Bocelli cree que el fútbol tiene lo necesario para conectar a la gente sin importar de dónde provengas, por lo que para él es un privilegio formar parte de la unión de culturas, música y deporte.

¿Quiénes más formarán parte del FIFA Countdown Concert?

Andrea Bocelli es el invitado sorpresa en el concierto, pero no será el único. Previamente, la FIFA había revelado que en el carte se encuentran Los Ángeles Azules, Belinda y Elena Rose. No lo olvides, este concierto se llevará a cabo el miércoles 10 de junio y se hará de manera simultánea en la Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles.