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Hora EXACTA del inicio de transmisión de Ecuador vs. Alemania, para ver el partido del Mundial 2026 en Estados Unidos

La selección de Ecuador no la tiene fácil, pero no es un equipo que se rinda tan fácilmente y buscará darlo todo frente a Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Ecuador vs. Alemania hora para ver en Estados Unidos el partido Mundial 2026
|Dom Le Roy/Pexels/vía Canva

Escrito por: Matías Mena

Es un hecho, Alemania ya pasó como líder del grupo E en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, este jueves 25 de junio de 2026, Ecuador tiene la oportunidad de convertirse en el segundo lugar si logra derrotar a la selección alemana en el partido de hoy. Si no te quieres perder ni un segundo del Ecuador vs. Alemania, se llevará a cabo en el extraordinario Estadio New York/New Jersey en East Rutherford, el cual dará inicio en Estados Unidos a las 4:00 pm, hora del Este, y aquí te dejamos todo lo que debes saber.

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¿A qué hora se jugará el partido Chequia vs. México en Estados Unidos?

El esperado encuentro Ecuador vs. Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo en el Estadio New York/New Jersey en East Rutherford y ya tiene a todo el mundo a la expectativa. Si no te quieres perder el detalle, toma en cuenta que en Estados Unidos tiene múltiples husos horarios; el encuentro inicia a las 3:00 p. m. (Hora del Centro/CT), que equivale a la 1:00 p. m. (Pacífico/PT) y a las 4:00 p. m. (Este/ET). Este horario equivale a las 2:00 pm en el centro de México.

¿Qué se espera de Ecuador en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Ecuador podría estar ante su rival más complicado dentro de la primera fase de esta justa mundialista. A pesar de eso, mantienen viva la esperanza, pues si ellos ganan el partido y Costa de Marfil pierde ante Curazao, podrían calificar en el segundo lugar del Grupo E. Las probabilidades de triunfo son de un 18 %, pero ellos jugarán con todo para obtener una victoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿Qué se espera de Alemania en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El equipo alemán es conocido en el mundo entero por su disciplina, su energía y su duro ataque. No importa el nivel que traiga el equipo rival; ellos darán todo y sin piedad para obtener la victoria. Muchos esperan que la selección alemana arrase este partido con una goliza como lo hizo ante Curazao. Sin embargo, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no ha parado de sorprendernos y todo podría pasar en el terreno de juego.

¿Estás listo para vivir un día más en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

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