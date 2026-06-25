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El link libre y GRATIS para ver partidos del Mundial 2026, HOY jueves 25 de junio, en Azteca 7

Esta es la información que debes saber sobre partidos gratis que Azteca 7 transmitirá hoy, jueves 25 de junio, como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

link partidos gratis mundial 2026 azteca 7 25 de junio
|Crédito: Getty Images

Escrito por: Samantha Guzmán

Ya comenzó la tercera y última ronda dentro de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y este jueves 25 de junio podrás gozar un encuentro lleno de adrenalina de manera totalmente gratuita, por Azteca 7. Se trata del partido entre Ecuador vs. Alemania, miembros del Grupo E.

Este es el link donde puedes ver el juego sin costo, con Azteca 7.

Recuerda que por la señal de Azteca 7 y sus plataformas digitales se transmitirán gratis un total de 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, hoy tendrá lugar uno de ellos. El primer lugar hasta ahora del Grupo E se enfrentará con el tercero, en un día que definirá todo para estas selecciones.

Dónde ver gratis partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, hoy 25 de junio

Además del link que te compartimos arriba, puedes disfrutar el partido entre Ecuador vs. Alemania en tu televisión, por la señal de Azteca 7. También estará disponible en Azteca Deportes y mediante la app TV Azteca En Vivo. La transmisión tendrá lugar en punto de la 1:40 P.M., con la mejor narración, comentarios y contenido extra.

Lo que debes saber antes del encuentro de Ecuador vs. Alemania

Este es el tercer partido que jugarán ambas selecciones en su participación dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Hasta ahora Alemania es el líder del Grupo E, tras golear 7-1 a Curazao el domingo 14 de junio y vencer a Costa de Marfil a 2-1 el sábado 20 de junio; este país ya tiene asegurado su pase a 16avos y queda por definirse a quién se enfrentará el lunes 29 de junio.

Por su parte, Ecuador está actualmente en tercer lugar de su grupo. Fue vencido por Costa de Marfil el 14 de junio por 1-0, y quedó empatado por 0-0 con Curazao el 20 de junio. Para esta selección, todo se va a definir este 25 de junio conforme se desarrollen los encuentros del Grupo E; ¿logrará avanzar o aquí se acabará su sueño?

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