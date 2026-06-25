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Turquía vs. Estados Unidos: Hora EXACTA de la transmisión del partido del Mundial 2026 para ver en Estados Unidos

Hoy se disputan los últimos duelos de la fase de grupos del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Aquí la hora exacta para ver el Turquía vs. Estados Unidos desde USA.

Turquía vs. Estados Unidos
No te pierdas el duelo entre Turquía vs. Estados Unidos esta noche | Crédito: Canva

Escrito por: Daniela Arvizu

Este jueves, 25 de junio, se disputan los últimos duelos de la fase de grupos del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Entre ellos, se encuentra el Turquía vs. Estados Unidos, que se llevará a cabo esta noche en el Estadio Los Ángeles, en Inglewood, California. Aquí te compartimos la hora exacta de transmisión en USA para que no te pierdas ni un sólo momento del partido.

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Turquía vs. Estados Unidos: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

El silbatazo inicial del partido entre Turquía y Estados Unidos está programado a las 7:00 p.m. (hora local). No obstante, debido a los diversos husos horarios del país de las Barras y las Estrellas, la hora de transmisión puede variar en algunos estados de la nación. A continuación, te compartimos el horario exacto para cada huso horario en la Unión Americana:

  • Hora del Pacífico (PT): 7:00 p.m.
  • Hora de la Montaña (MT): 8:00 p.m.
  • Hora del Centro (CT): 9:00 p.m.
  • Hora del Este (ET): 10:00 p.m.

¿No sabes bajo qué huso horario estás? No te preocupes. Aquí te dejamos un mapa con los diversos husos horarios en Estados Unidos por estado. Solo tienes que identificar la región en la que vives y así conocerás bajo qué huso horario te encuentras.

Mapa de husos horarios en Estados Unidos
Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué esperar del Turquía vs. Estados Unidos de HOY, 25 de junio?

El duelo de esta noche está prácticamente definido. Estados Unidos se mantiene como el favorito al ser líder del Grupo D con 6 puntos, mientras que Turquía está matemáticamente eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al estar en la última posición de la tabla y no contar con ni un sólo punto. El resto de los integrantes del Grupo D, que son Australia y Paraguay, suman 3 puntos cada uno. Estos últimos se enfrentarán a la misma hora en el Estadio Bahía de San Francisco, en Santa Clara.

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