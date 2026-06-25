Azteca 7 transmitirá GRATIS el partido Ecuador vs. Alemania, así podrás ver EN VIVO el enfrentamiento del Mundial 2026 en México

¡Que se sienta la fiebre mundialista! La Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa con su tercera jornada. Este jueves 25 de junio, Ecuador se medirá ante Alemania, el actual líder del Grupo E con 6 puntos. Como en Azteca 7 nos gusta consentirte, llevamos este tan esperado duelo a dondequiera que estés. Sigue leyendo y conoce todos los detalles para que no te pierdas ni un sólo momento del Ecuador vs. Alemania con nuestra transmisión en vivo.

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Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿A qué hora empieza el Ecuador vs. Alemania?

El Estadio Nueva York Nueva Jersey en Estados Unidos será la sede del duelo entre Ecuador y Alemania. El silbatazo inicial está programado en punto de las 2:00 p.m. (hora del centro de México). Así que pon tu alarma para seguir el partido completamente en vivo.

¿Dónde ver el partido entre Ecuador vs. Alemania? Canal de TV

El Ecuador vs. Alemania podrá seguirse GRATIS y EN VIVO en televisión por Azteca 7, el Canal del Mundial. La transmisión arranca a las 1:40 p.m. (hora del centro de México), con la previa a cargo de los mejores comentaristas deportivos del país.

Ecuador vs. Alemania: ¿Cómo y dónde ver el partido GRATIS y ONLINE?

Si no tienes televisión o se te dificulta acceder a la señal abierta, no te preocupes. Azteca 7 lleva la pasión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a dondequiera que estés. El partido entre Ecuador y Alemania podrá seguirse GRATIS y ONLINE a través del sitio web oficial de Azteca 7. También contaremos con una transmisión en vivo en nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes. ¡No hay pretexto para quedarte fuera de la gran fiesta del fútbol!

Sigue los mejores partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por Azteca 7

Los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ están disponibles completamente GRATIS y EN VIVO por Azteca 7, el Canal del Mundial. Si lo prefieres, también los puedes seguir en nuestro sitio web o cualquiera de nuestras apps móviles disponibles.