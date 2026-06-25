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Este es el artista regional mexicano favorito de Mateo Chávez, el jugador que metió el primer gol contra Chequia en el Mundial 2026

¡Mateo Chávez es el hombre del momento! Conoce quién es el artista favorito del autor del primer gol de México vs. Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Mateo Chávez en el Chequia vs. México
Mateo Chávez fue el autor del primer gol en el Chequia vs. México | Crédito: Getty Images

Escrito por: Daniela Arvizu

¡Mateo Chávez es el hombre del momento! El oriundo de Nuevo León llenó de gozo a la afición mexicana al convertirse en el autor del primer gol del encuentro de México contra Chequia en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ este miércoles, 24 de junio. A continuación, te compartimos algunos datos que quizá no conocías sobre el futbolista que hizo vibrar el Estadio Ciudad de México esta noche. Por ejemplo, ¿sabías que su artista favorito es la estrella de corridos tumbados, Junior H?

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En una entrevista publicada en el canal oficial de la Selección Mexicana, el número 20 del cuadro de Javier “El Vasco” Aguirre reveló que el intérprete de “Y LLORO” es su artista favorito… Aunque la celebridad que le encantaría ver en primera fila es Bad Bunny. El jugador también reveló que prefiere las películas sobre las series y compartió algunos de sus platillos favoritos.

¿Quién es Mateo Chávez y cuántos años tiene?

Mateo Chávez fue una de las grandes apuestas de Javier Aguirre para la Selección Mexicana en esta gran fiesta del fútbol. Con tan sólo 22 años de edad, el regiomontano debutó en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y firmó su primer gol en el torneo esta misma noche, en el duelo Chequia vs. México. Su anotación llegó tras 55 minutos de máxima tensión, devolviendo la ilusión a la afición mexicana y haciendo vibrar el histórico Coloso de Santa Úrsula. Mateo es hijo del exfutbolista Paulo César “Tilón” Chávez.

¿Mateo Chávez tiene novia?

Mateo Chávez lleva su vida privada con bastante hermetismo. Según se reporta, el defensa de origen regiomontano sí se encuentra en una relación sentimental. No obstante, esta se mantiene 100% privada, por lo que se desconoce la identidad de la afortunada joven.

¿Cuándo es el próximo partido de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Tras su histórica victoria ante Chequia (3-0), la Selección Mexicana se prepara para su próximo encuentro. Si bien el rival aún está por definirse, la cita será el martes, 30 de junio, en el Estadio Ciudad de México en punto de las 7:00 p.m. (hora local).

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