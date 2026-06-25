Hora EXACTA de transmisión de Japón vs. Suecia, para ver el partido del Mundial 2026 en Estados Unidos

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ está por terminar, pero no sin atentar a disputar uno de los encuentros más esperados de todos: el partido entre Japón y Suecia, el cual no solo se presenta como un encuentro entre dos grandes potencias, sino también como el juego que terminará de definir cómo se llevará la siguiente fase del torneo. Por ello, si buscas conocer los horarios para poder disfrutar del partido desde Estados Unidos y México, aquí te contamos todo lo que debes saber.

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La Selección de Japón y la Selección de Suecia protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la última jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, lo que definirá la siguiente ronda de juegos clasificatoria.

¿A qué hora ver el encuentro entre Japón y Suecia desde los Estados Unidos?

Toma en cuenta que el partido entre Japón y Suecia se llevará a cabo el próximo 25 de junio del 2026, dentro del Dallas Stadium (AT&T Stadium), ubicado en la ciudad de Arlington, Texas, Estados Unidos.

Horarios para México y parte del mudno:



Para el caso de México, el encuentro se disputará en punto de las 17:00 horas, hora del centro.



Para el caso de Colombia, Ecuador y Perú, el encuentro podrá disfrutarse a punto de las 18:00 horas.

En el caso de los fanáticos que buscan ver el encuentro desde los Estados Unidos, es importante conocer el horario para disfrutar del encuentro sin contratiempos.



Para Miami, Nueva York, Atlanta, Boston: 19:00 horas - Tiempo del Este .

Chicago, Dallas, Houston y Nashville - 18:00 horas - Tiempo del centro .

Denver, Phoenix y Salt Lake City - 17:00 horas - Tiempo de la Montaña.

Los Ángeles, Las Vegas, Seattle y San Francisco - 16:00 horas - Tiempo del Pacífico.

Alazka - 15:00 horas - Tiempo de Alazka.

Hawái - 13:00 horas - Tiempo de Honolulu.

Todos los fanáticos del deporte más visto del mundo deben tomar en cuenta los diferentes husos horarios en los que se encuentran, si es que no se quieren perder nada de la contienda mundialista más importante del deporte.