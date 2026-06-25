LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

Hora EXACTA de inicio del partido de Paraguay vs. Australia, enfrentamiento del Mundial 2026, para ver en Estados Unidos

Paraguay y Australia se enfrentarán en un partido decisivo de la tercera jornada del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la clasificación a la fase eliminatoria en juego.

partido paraguay contra australia mundial 2026.jpeg
|Imagen generada con IA

Escrito por: Dulce Olvera

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entra en su momento más emocionante con el choque entre Paraguay y Australia, un encuentro correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo D.

Te puede interesar: Mateo Chávez, el NUEVO goleador de la Selección de México en este Mundial 2026 es otaku y esta foto lo COMPRUEBA

El duelo programado para este jueves 25 de junio se disputará en San Francisco Bay Area Stadium, en Santa Clara, California, Estados Unidos, donde ambas selecciones buscarán asegurar su boleto a los dieciseisavos de final.

¿Cómo llega la Selección de Paraguay y Australia para este duelo?

El encuentro enfrenta a dos selecciones que llegan con opciones reales de avanzar, por un lado Paraguay abrió participación con una derrota ante Estados Unidos, pero reaccionó en la segunda fecha al vencer 1-0 a Turquía. Mientras que Australia debutó con un triunfo sobre Turquía, aunque posteriormente cayó frente a Estados Unidos.

Ante estos resultados, Estados Unidos aseguró el liderato del Grupo D, mientras que Paraguay y Australia pelean directamente por el segundo lugar. Australia avanzará con un empate o una victoria, mientras que Paraguay necesita ganar para clasificar de manera directa a la siguiente ronda. Incluso el tercer lugar podría mantener posibilidades de avanzar dependiendo de los resultados de los demás grupos.

¿A qué hora es el partido entre Paraguay contra Australia en Estados Unidos?

El partido que se llevará a cabo este jueves 25 de junio en San Francisco Bay Area Stadium está programado para las 20:00 horas en horario de México, mientras que debido al diferente huso horario que tiene Estados Unidos las horas de transmisión quedan de la siguiente manera:

  • Hora Pacifico: 19:00 horas
  • Hora de la Montaña: 20:00 horas
  • Hora Centro: 21:00 horas
  • Hora del Este: 22:00 horas

¿En qué hora podrá verse el partido entre Paraguay contra Australia en América Latina?

  • Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador: 20:00 horas
  • Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 21:00 horas
  • Venezuela, Bolivia y Chile :22:00 horas
  • Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 23:00 horas

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo