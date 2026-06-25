Hora EXACTA de inicio del partido de Paraguay vs. Australia, enfrentamiento del Mundial 2026, para ver en Estados Unidos

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entra en su momento más emocionante con el choque entre Paraguay y Australia, un encuentro correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo D.

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El duelo programado para este jueves 25 de junio se disputará en San Francisco Bay Area Stadium, en Santa Clara, California, Estados Unidos, donde ambas selecciones buscarán asegurar su boleto a los dieciseisavos de final.

¿Cómo llega la Selección de Paraguay y Australia para este duelo?

El encuentro enfrenta a dos selecciones que llegan con opciones reales de avanzar, por un lado Paraguay abrió participación con una derrota ante Estados Unidos, pero reaccionó en la segunda fecha al vencer 1-0 a Turquía. Mientras que Australia debutó con un triunfo sobre Turquía, aunque posteriormente cayó frente a Estados Unidos.

Ante estos resultados, Estados Unidos aseguró el liderato del Grupo D, mientras que Paraguay y Australia pelean directamente por el segundo lugar. Australia avanzará con un empate o una victoria, mientras que Paraguay necesita ganar para clasificar de manera directa a la siguiente ronda. Incluso el tercer lugar podría mantener posibilidades de avanzar dependiendo de los resultados de los demás grupos.

¿A qué hora es el partido entre Paraguay contra Australia en Estados Unidos?

El partido que se llevará a cabo este jueves 25 de junio en San Francisco Bay Area Stadium está programado para las 20:00 horas en horario de México, mientras que debido al diferente huso horario que tiene Estados Unidos las horas de transmisión quedan de la siguiente manera:



Hora Pacifico: 19:00 horas

Hora de la Montaña: 20:00 horas

Hora Centro: 21:00 horas

Hora del Este: 22:00 horas

¿En qué hora podrá verse el partido entre Paraguay contra Australia en América Latina?