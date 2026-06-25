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Mateo Chávez, el NUEVO goleador de la Selección de México en este Mundial 2026 es otaku y esta foto lo COMPRUEBA

Poco a poco se ha comenzado a hacer presente una generación otaku dentro de las grandes figuras de la Selección Mexicana.

Gol de Mateo Chávez vs. Chequia
|Imagen cortesía de Bandai / MexSport

Escrito por: André Gutiérrez

Este miércoles 24 de junio todo México fue testigo de historia pura, pues nuestra Selección de fútbol consiguió meterse en la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ con 9 puntos y con la portería “en ceros”, pero ya con la emoción más digerida han salido más detalles sobre el partido y sus figuras.

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Sin duda uno de los héroes de la noche fue Mateo Chávez, quien tras una jugada donde arrancó del medio campo logró romper el 0-0 y nos dio la primera alegría de la noche, aunque hubo un detalle que muy pocos notaron dentro de su festejo de gol junto a "La Hormiga González", confirmando que hay un otaku más en nuestro equipo.

Festejo de Mateo Chávez en el primer gol de México vs. Chequia en el Mundial 2026

Luego que el joven de 22 años lograra romper el empate en el minuto 55’, le vimos hacer un festejo bastante llamativo, pues imitó la técnica de “La Fusión” junto a Armando Martínez, dejando ver su gusto por el anime de Dragon Ball.

Mateo Chávez festejando gol con Armando “Hormiga” Martínez en partido de México vs. Chequia
|Imagen de MexSport

Hoy en día es cada vez más común ver a los más jóvenes imitar este tipo de poses pues ciertamente forman parte de una generación que ha crecido con este tipo de animes y que les ha ayudado a forjar una mentalidad ganadora y motivada ante cualquier escenario, tal como lo pudimos ver en el tercer partido de esta fase de grupos histórica para México.

¿Quién es Mateo Chávez, el joven que metió gol vs. Chequia en el Mundial 2026?

Mateo Chávez nació en Monterrey el 12 de mayo de 2004 y es hijo de otro gran futbolista mexicano, Paulo César "Tilón" Chávez, quien fue una de las grandes figuras de las Chivas hace algunos años.

Se formó futbolísticamente en el Tapatío, equipo con quien fue campeón de la Liga Expansión MX y debutó con las Chivas en enero del 2024 y actualmente juega para el AZ Alkmaar de la Liga Eredivisie de Países Bajos.

Hoy en día a sus 22 años se ha convertido en una promesa del fútbol mexicano y poco a poco ha ido tomando mayor ritmo y confianza dentro del plantel dirigido por Javier “El Vasco” Aguirre.

¿Cuándo volverá a jugar México en el Mundial 2026?

Tras haber conquistado la Fase de Grupos de manera histórica, México se encuentra esperando rival (posiblemente Escocia) con quien jugará este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Recuerda que este y los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ podrás seguirlos a través de Azteca 7, El Canal del Mundial y nuestro sitio web oficial.

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