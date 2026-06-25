LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

El posible rival que enfrentaría México por Azteca 7 en los 16avos de final en el Mundial 2026

México concluye la fase de grupos en primer lugar, lo que deja a la afición con una gran duda: ¿Quién será su posible rival en 16avos de final? Sigue el Mundial 2026 por Azteca 7.

Posible rival Mexico 16avos de final Mundial 2026
Conoce a los posibles rivales de México para los 16avos de final | Crédito: Canva

Escrito por: Daniela Arvizu

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está por llegar a su fin. Entre los últimos encuentros disputados, destaca el duelo entre México vs. Chequia, celebrado el pasado 24 de junio. En este, la Selección Mexicana resultó vencedora con un marcador 3-0, que le valió el liderazgo del Grupo A con 9 puntos y ni un sólo gol en contra. Tras su impecable actuación, la afición ahora tiene una gran incógnita: ¿Quién será el rival de la escuadra tricolor en 16avos de final? Aquí te mostramos los posibles escenarios para el próximo duelo que, por supuesto, podrás seguir EN VIVO y GRATIS por Azteca 7.

También te puede interesar: Mateo Chávez, el NUEVO goleador de la Selección de México en este Mundial 2026 es otaku y esta foto lo COMPRUEBA

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Quién será el posible rival de México en 16avos de final?

Para determinar al próximo rival de México, la FIFA cuenta con un reglamento en el que existen 495 combinaciones posibles de encuentros. Bajo esta línea, y teniendo en cuenta que México es líder del Grupo A, la selección se enfrentará a uno de los mejores terceros lugares de los grupos C, E, F, H o I. Tras la jornada de hoy, las selecciones que tienen esta posibilidad son Escocia (C) y Ecuador (E); mientras que Suecia (F) y Cabo Verde (H) también podrían hacerlo, todo depende de cómo concluya la semana.

Dicho esto, no será hasta el sábado, 27 de junio, cuando la Selección Mexicana conozca a su rival definitivo para los 16avos de final.

¿Cuándo es el próximo partido de México? Fecha y hora exacta para ver los 16avos de final

La cita es el próximo martes, 30 de junio, en el Estadio Ciudad de México. El silbatazo inicial está programado a las 7:00 p.m. (hora del centro de México); será entonces cuando la nación entera se detendrá para posar sus ojos en el futuro de la Selección en la gran fiesta del fútbol.

¿Cómo y dónde ver el partido de México en 16avos de final GRATIS y EN VIVO?

El próximo partido de México podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por Azteca 7, el Canal del Mundial. Si no cuentas con acceso a televisión abierta, puedes seguir nuestra transmisión gratuita y online a través del sitio web oficial de Azteca 7 o alguna de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes. ¡Que se sienta la fiebre mundialista!

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo