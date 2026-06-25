El posible rival que enfrentaría México por Azteca 7 en los 16avos de final en el Mundial 2026

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está por llegar a su fin. Entre los últimos encuentros disputados, destaca el duelo entre México vs. Chequia, celebrado el pasado 24 de junio. En este, la Selección Mexicana resultó vencedora con un marcador 3-0, que le valió el liderazgo del Grupo A con 9 puntos y ni un sólo gol en contra. Tras su impecable actuación, la afición ahora tiene una gran incógnita: ¿Quién será el rival de la escuadra tricolor en 16avos de final? Aquí te mostramos los posibles escenarios para el próximo duelo que, por supuesto, podrás seguir EN VIVO y GRATIS por Azteca 7.

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Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Quién será el posible rival de México en 16avos de final?

Para determinar al próximo rival de México, la FIFA cuenta con un reglamento en el que existen 495 combinaciones posibles de encuentros. Bajo esta línea, y teniendo en cuenta que México es líder del Grupo A, la selección se enfrentará a uno de los mejores terceros lugares de los grupos C, E, F, H o I. Tras la jornada de hoy, las selecciones que tienen esta posibilidad son Escocia (C) y Ecuador (E); mientras que Suecia (F) y Cabo Verde (H) también podrían hacerlo, todo depende de cómo concluya la semana.

Dicho esto, no será hasta el sábado, 27 de junio, cuando la Selección Mexicana conozca a su rival definitivo para los 16avos de final.

¿Cuándo es el próximo partido de México? Fecha y hora exacta para ver los 16avos de final

La cita es el próximo martes, 30 de junio, en el Estadio Ciudad de México. El silbatazo inicial está programado a las 7:00 p.m. (hora del centro de México); será entonces cuando la nación entera se detendrá para posar sus ojos en el futuro de la Selección en la gran fiesta del fútbol.

¿Cómo y dónde ver el partido de México en 16avos de final GRATIS y EN VIVO?

El próximo partido de México podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por Azteca 7, el Canal del Mundial. Si no cuentas con acceso a televisión abierta, puedes seguir nuestra transmisión gratuita y online a través del sitio web oficial de Azteca 7 o alguna de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes. ¡Que se sienta la fiebre mundialista!