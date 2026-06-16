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Azteca 7 transmitirá el partido entre Inglaterra vs. Croacia, del Mundial 2026, conoce la fecha y hora exacta de la transmisión para verlo desde México

Las selecciones de Inglaterra y Croacia prometen un enfrentamiento que garantizará emociones, figuras de talla mundial y recuerdos de una de las rivalidades más intensas de los últimos años.

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|Imagen generada con IA

Escrito por: Dulce Olvera

La actividad del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ofrecerá uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada cuando Inglaterra y Croacia se enfrenten este miércoles 17 de junio en el estadio Dallas, ubicado en el Arlington, Texas, Estados Unidos. Este duelo promete reunir a máximas estrellas de futbol europeo y podría marcar el rumbo de ambas selecciones en la búsqueda del boleto a la siguiente ronda.

Cabe recordar que por parte de la selección inglesa, las miradas estarán puestas en el delantero Harry Kane, quien es considerado uno de los máximos goleadores de su generación, Jude Bellingham, uno de los mejores mediocampistas del mundo y Bukayo Saka, figura clave en el área de ataque.

Por otro lado, Croacia brillará por el liderazgo de su capitán histórico Luka Modrić y Joško Gvardiol considerado uno de los zagueros más destacados del futbol.

¿Cuándo y a qué hora ver Inglaterra vs Croacia en México?

Como te comentamos anteriormente, el duelo entre Inglaterra contra Croacia se llevará a cabo este miércoles 17 de junio 2026 a las 14:00 horas tiempo del centro de México y podrás verlo de manera GRATUITA a través de la transmisión de Azteca 7 o dando clic aquí.

Pare el resto de Latinoamérica se tiene programado el siguiente horarioColombia 15:00 horas

  • Panamá 15:00 horas
  • Perú y Ecuador: 15:00 horas
  • Argentina y Chile: 17:00 horas

Horarios del partido del Grupo L entre Inglaterra y Croacia en Estados Unidos

Debido a los diferentes husos horarios en Estados Unidos, país anfitrión del Mundial 2026 el partido que enfrentará a estas estrellas europeas podrá seguirse en los siguientes horarios.

  • Hora Central (Dallas, Texas) 15:00 horas
  • Hora del Este (Nueva York, Miami) 16:00 horas
  • Hora de la Montaña (Denver) 14:00 horas
  • Hora del Pacífico (Los Ángeles, California) 13:00 horas

No te pierdas el partido entre Inglaterra contra Croacia a través de la transmisión de Azteca 7, pues será un duelo en donde Inglaterra buscará la revancha deportiva ante Croacia, selección que la eliminó en las semifinales de la Copa del Mundo FIFA 2018™ con sede en Rusia, hoy 8 años después ambas potencias vuelven a encontrarse.

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