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Mundial 2026: Hora EXACTA del partido entre Austria vs. Jordania para ver en Estados Unidos

Austria y Jordania se enfrentan en un duelo clave de la fase de grupos. Consulta el horario exacto para seguirlo desde Estados Unidos.

Austria vs. Jordania: horario del partido Mundial 2026 para Estados Unidos
Austria vs. Jordania: horario del partido Mundial 2026 para Estados Unidos|Getty - Canva

Escrito por: Hugo Pantoja

La fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️, no se detiene y ahora llega con el esperado encuentro entre Austria y Jordania, partido que será determinante para los equipos y sus fanáticos durante la fase de grupos. Por ello, ahora te contamos a qué hora podrás disfrutar de este partido desde Estados Unidos y México.

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La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️ finalizará el próximo 27 de junio, después de haber abarcado 72 partidos, por lo que el encuentro entre Austria y Jordania será determinante no solo para el programa de la fiesta deportiva, sino para sus seguidores, quienes ya buscan conocer los horarios en los que podrán disfrutar del encuentro en países como México y Estados Unidos.

Toma en cuenta que el encuentro entre Austria y Jordania corresponde a la Jornada 1 del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️y es considerado un evento histórico, ya que representa el regreso de Austria a un torneo mundialista tras 28 años de ausencia, así como el debut de Jordania en la máxima contienda deportiva.

¿A qué hora ver el partido entre Austria y Jordania?

De acuerdo con el calendario oficial, el histórico encuentro entre Austria y Jordania se llevará a cabo la noche de hoy 16 de junio del 2026:

En México podrás disfrutar del encuentro en punto de las 22:00 horas, tiempo del Centro de México.

Para el caso de Estados Unidos, el partido se llevará a cabo a las 00:00 horas, tiempo del EST. No obstante, también podrás disfrutar del encuentro en los siguientes husos horarios:

  • Hora del Pacífico (PT): 21:00 horas (Martes 16 de junio).
  • Hora de la Montaña (MT): 22:00 horas (Martes 16 de junio).
  • Hora del Centro (CT): 23:00 horas (Martes 16 de junio).
  • Hora del Este (ET): 00:00 horas (Medianoche del miércoles 17 de junio)

Para disfrutar de la mejor manera posible todos los encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, toma en cuenta los diferentes husos horarios y corrobora la información de tu región.

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