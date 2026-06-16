Francia vs. Senegal: hora EXACTA del inicio del partido del Mundial 2026 para verlo desde Estados Unidos

Este martes 16 de junio debutan en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ los integrantes del denominado Grupo I, y entre los encuentros más esperados está el de Francia vs. Senegal. A continuación te diremos la hora exacta en que podrás disfrutar el partido si te ubicas en Estados Unidos.

Hora exacta para ver el Francia vs. Senegal, partido del Grupo I en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, desde Estados Unidos

Antes de comenzar, cabe mencionar que en el territorio continental de Estados Unidos hay 4 husos horarios y en algunos actualmente aplican cambios importantes debido a la vigencia del horario de verano.

El partido de Francia vs. Senegal se jugará en el Estadio de Nueva York / Nueva Jersey, al noreste de Estados Unidos. Esta locación actualmente tiene la Hora del Este con un cambio por el horario de verano; localmente, el juego iniciará a las 3:00 P.M. Para la Ciudad de México, comienza a la 1:00 P.M.

