Francia vs. Senegal: hora EXACTA del inicio del partido del Mundial 2026 para verlo desde Estados Unidos
Esta es la hora exacta en que podrás disfrutar el partido entre Francia vs. Senegal, de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, si te encuentras en Estados Unidos.
Este martes 16 de junio debutan en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ los integrantes del denominado Grupo I, y entre los encuentros más esperados está el de Francia vs. Senegal. A continuación te diremos la hora exacta en que podrás disfrutar el partido si te ubicas en Estados Unidos.
Hora exacta para ver el Francia vs. Senegal, partido del Grupo I en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, desde Estados Unidos
Antes de comenzar, cabe mencionar que en el territorio continental de Estados Unidos hay 4 husos horarios y en algunos actualmente aplican cambios importantes debido a la vigencia del horario de verano.
El partido de Francia vs. Senegal se jugará en el Estadio de Nueva York / Nueva Jersey, al noreste de Estados Unidos. Esta locación actualmente tiene la Hora del Este con un cambio por el horario de verano; localmente, el juego iniciará a las 3:00 P.M. Para la Ciudad de México, comienza a la 1:00 P.M.
- Hora de Alaska (aplica horario de verano): El partido se podrá ver a las 11:00 A.M. en lugares como las ciudades de Anchorage y Juneau.
- Hora del Pacífico (horario de verano): 12:00 P.M., en California, Nevada, Oregon y Washington, también en los condados occidentales de Idaho.
- Hora Estándar de la Montaña (no aplica horario de verano): 12:00 P.M., en Arizona.
- Hora Estándar de la Montaña (aplicando horario de verano): 1:00 P.M., en Colorado, Montana, Nuevo México, Utah y Wyoming, además de la mayor parte de Idaho, condados occidentales de Kansas, condados occidentales de Nebraska, y condados occidentales de Dakota del Sur.
- Hora Central (horario de verano): 2:00 P.M., en Alabama, Arkansas, Illinois, Iowa, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Texas y Wisconsin, además de partes orientales de Nebraska, noroeste de Florida, y oeste de Kentucky.
- Hora del Este (horario de verano): 3:00 P.M., en Connecticut, Delaware, distrito de Columbia, Georgia, Indiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Vermont, Virginia Occidental y Virginia.