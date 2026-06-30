Hora EXACTA de la transmisión de Francia vs. Suecia, partido del Mundial 2026, en Estados Unidos
Dos de las escuadras europeas más importantes del balompié se enfrentarán en uno de los partidos más decisivos de la Copa del Mundo.
La Selección Francesa llega a este encuentro con la presencia de uno de los jugadores más importantes; Kylian Mbappé; subcampeón del mundo. Por su parte, el equipo jugará con una gran ventaja ya que cuenta con 9 puntos actualmente mientras que la Selección Sueca llega con grandes elementos como Alexander Isak y Viktor Gyökeres; dos de los delanteros más reconocidos. Sin embargo, el equipo cuenta con un antecedente de 7 goles por lo que es un punto vulnerable; sin embargo se prevé que busquen asumir liderato y estrategia en la cancha.
Copa Mundial de la FIFA 2026™: Fecha y hora exacta para ver el partido Francia vs. Suecia desde Estados Unidos
Este 30 de junio se enfrentarán dos de las selecciones nacionales más importantes del deporte; Francia y Suecia. El duelo se llevará a cabo en la cancha del Estadio New York / New Jersey; conocido también como el MetLife Stadium el cuál está ubicado en Estados Unidos, uno de los tres países que es sede en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. El silbatazo sonará en punto de las 5: 00 pm (Hora del Este de Estados Unidos). Sin embargo, es necesario que sepas que debido a los husos horarios de cada región del país la hora cambia, razón por la que te presentamos las diferentes horas.
- Estados Unidos Hora del Este (ET): 17:00 horas
- Estados Unidos Hora del Centro (CT): 16:00 horas
- Estados Unidos Hora de la Montaña (MT): 15:00 horas
Estados Unidos Hora del Pacífico (PT): 14:00 horas
Copa Mundial de la FIFA 2026™: Hora exacta para ver el partido Francia vs. Suecia en España y países de Latinoamérica
Si te encuentras en otros países (fuera de Estados Unidos) te presentamos las horas en las que llevará a cabo el partido Francia vs Suecia este 30 de junio de 2026 en países de Latinoamérica y España.
- Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 3: 00 pm
- Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y Cuba: 4:00 pm
- Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Paraguay: 5: 00 pm
- Argentina, Chile (continental), Brasil (hora de Brasilia) y Uruguay: 6: 00 pm
- España (Península, Baleares y Ceuta/Melilla): 10: 00 pm
- España (Islas Canarias): 9: 00 pm
Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuándo vuelve a jugar México?
La Selección Mexicana se enfrentará este 30 de junio contra la Ecuador en el Estadio Ciudad de México en punto de las 19: 00 hrs, tiempo dentro de la Ciudad de México, esto en la fase de dieciseisavos de final. La transmisión (misma que comenzará a las 18: 30 hrs) la podrás sintonizar a través de Azteca 7; El Canal del Mundial, o bien, a través del sitio web, solo deberás dar click aquí y listo.
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