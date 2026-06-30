Hora EXACTA de la transmisión de Francia vs. Suecia, partido del Mundial 2026, en Estados Unidos

La Selección Francesa llega a este encuentro con la presencia de uno de los jugadores más importantes; Kylian Mbappé; subcampeón del mundo. Por su parte, el equipo jugará con una gran ventaja ya que cuenta con 9 puntos actualmente mientras que la Selección Sueca llega con grandes elementos como Alexander Isak y Viktor Gyökeres; dos de los delanteros más reconocidos. Sin embargo, el equipo cuenta con un antecedente de 7 goles por lo que es un punto vulnerable; sin embargo se prevé que busquen asumir liderato y estrategia en la cancha.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Fecha y hora exacta para ver el partido Francia vs. Suecia desde Estados Unidos

Este 30 de junio se enfrentarán dos de las selecciones nacionales más importantes del deporte; Francia y Suecia. El duelo se llevará a cabo en la cancha del Estadio New York / New Jersey; conocido también como el MetLife Stadium el cuál está ubicado en Estados Unidos, uno de los tres países que es sede en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. El silbatazo sonará en punto de las 5: 00 pm (Hora del Este de Estados Unidos). Sin embargo, es necesario que sepas que debido a los husos horarios de cada región del país la hora cambia, razón por la que te presentamos las diferentes horas.

Estados Unidos Hora del Este (ET): 17:00 horas

Estados Unidos Hora del Centro (CT): 16:00 horas

Estados Unidos Hora de la Montaña (MT): 15:00 horas

Estados Unidos Hora del Pacífico (PT): 14:00 horas

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Hora exacta para ver el partido Francia vs. Suecia en España y países de Latinoamérica

Si te encuentras en otros países (fuera de Estados Unidos) te presentamos las horas en las que llevará a cabo el partido Francia vs Suecia este 30 de junio de 2026 en países de Latinoamérica y España.

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 3: 00 pm

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y Cuba: 4:00 pm

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Paraguay: 5: 00 pm

Argentina, Chile (continental), Brasil (hora de Brasilia) y Uruguay: 6: 00 pm

España (Península, Baleares y Ceuta/Melilla): 10: 00 pm

España (Islas Canarias): 9: 00 pm

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuándo vuelve a jugar México?

La Selección Mexicana se enfrentará este 30 de junio contra la Ecuador en el Estadio Ciudad de México en punto de las 19: 00 hrs, tiempo dentro de la Ciudad de México, esto en la fase de dieciseisavos de final. La transmisión (misma que comenzará a las 18: 30 hrs) la podrás sintonizar a través de Azteca 7; El Canal del Mundial, o bien, a través del sitio web, solo deberás dar click aquí y listo.