¿Quién es Piero Hincapié, el futbolista “más GUAPO” de la Selección Ecuatoriana que hoy se enfrenta con México en dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Hoy dos selecciones pertenecientes a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se enfrentarán en una de las etapas más importantes de este torneo; así es, hablamos de la Selección de México y la de Ecuador, mismas que competirán en los dieciseisavos de final. Sin embargo, uno de los futbolistas de del “País de la Mitad del Mundo" se ha robado toda la atención debido a que es considerado por muchas mujeres como el “futbolista más guapo del equipo”; nos referimos a Piero Hincapié, por lo que en esta ocasión te contamos todo sobre él.

¿Quién es Piero Hincapié, jugador de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026?

El reconocido deportista ecuatoriano tiene tan solo 24 años de edad, actualmente es una de las figuras más reconocidas dentro del fútbol. En Europa ha logrado consolidar una gran carrera por lo que actualmente juega para el Arsenal F. C. de la Premier League de Inglaterra. Sin embrago, en este mundial, el jugador con el número 3 de la Selección Ecuatoriana es defensa central o lateral izquierdo del equipo de su país natal. Dentro de su logros profesionales más destacados se encuentra la Bundesliga, la Copa y Supercopa de Alemania, la Copa Sudamericana, la Libertadores Sub-20, y la Premier League. Por otro lado, su gran rendimiento físico y en la cancha lo ha hecho merecedor del título como uno de los mejores futbolistas de Sudamérica.

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¿Quién es la novia de Piero Hincapié?

Actualmente el reconocido futbolista ecuatoriano no tiene ninguna relación sentimental. Su última novia fue Aura de la Cruz, una de las influencer españolas más reconocidas en el mundo digital, la destacada creadora de contenido fue quién hizo pública su ruptura en redes sociales además de que pidió a sus seguidores que no la vincularan más con el jugador.

Por otro lado, recientemente comenzaron rumores y especulaciones de que el futbolista con la camiseta número 3 sostenía un romance con la cantante de pop Sabrina Carpenter. Sin embargo, hasta el momento esto no se ha confirmado de manera oficial.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Dónde y cómo ver el partido México vs. Ecuador el 30 de mayo?

Hoy 30 de junio se llevará a cabo uno de los partidos más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; así es, hablamos de los dieciseisavos de final del torneo. Este partido lo podrás ver completamente gratis y en vivo a través de la señal televisiva de Azteca 7, El Canal del Mundial, o bien; a través del sitio web, para esto solo tendrás dar click aquí y listo, lo disfrutarás desde la comodidad de tu hogar en el dispositivo que prefieras; ya sea celular, tableta o PC. No solo contarás con la mejor calidad de transmisión sino que tendrás la mejor narración de los comentaristas más destacados de México como Christian Martinoli, el Dr. Luis Garcia, Jorge Campos y Warrior. La transmisión la podrás sintonizar a partir de las 18: 30 hrs, tiempo centro de la Ciudad de México.