Hora EXACTA de la transmisión de México vs. Ecuador partido de 16avos del Mundial 2026, desde México y por Azteca 7

Todo se define para la afición de nuestro país este martes, en el partido de México vs. Ecuador como parte de los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. A continuación te damos los detalles que debes conocer para disfrutar el esperadísimo partido, totalmente gratis.

A qué hora empieza el partido México vs. Ecuador, de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, para ver en Azteca 7

El martes 30 de junio, el partido de México vs. Ecuador comienza a las 7:00 P.M. Como es costumbre, en Azteca 7 podrás disfrutar la mejor narración y cobertura de lo que ocurre no solo en el estadio, sino antes y después en los alrededores, en CDMX y en el resto del país. También habrá análisis posterior y contenido extra.

Link gratis para ver el partido de México vs. Ecuador con Azteca 7

Además de poder ver el partido gratis en tu televisión, recuerda que estará disponible en el sitio web oficial de Azteca 7, en Azteca Deportes y mediante la app TV Azteca En Vivo.

Lo que debes saber antes del partido de México vs. Ecuador

Al tratarse de un partido de 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, aquí ya no hay oportunidad de fallar y recuperarse. La selección que gane el encuentro pasará a los octavos de final, y quien pierda queda automáticamente eliminado.

Recordemos que México llega al partido como líderl del Grupo A, después de haber vencido a Sudáfrica por 2-0, a Corea del Sur por 1-0 y a Chequia por 3-0. En la Fase de Grupos, México no tuvo ni siquiera un gol en contra.

Por su parte, Ecuador llega como tercer lugar del Grupo E. Perdió ante Costa de Marfil por 1-0 y empató 0-0 con Curazao, pero le ganó a Alemania por 2-1.