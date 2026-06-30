|⁠Los mejores MEMES en apoyo a México previo al partido contra Ecuador, de 16avos del Mundial 2026

Faltan solo un par de horas para que México y Ecuador se enfrenten dentro de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero la rivalidad ya comenzó dentro de la conversación digital con una serie de memes que han comenzado a encender los ánimos y el apoyo a México; por ello ahora te compartimos los mejores memes previos al encuentro.

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En la actualidad, las redes sociales han comenzado a ser parte fundamental de la emoción deportiva y de la vida misma, demostrando el sentir social desde el humor. Por ello, a pocas horas de comenzar el duelo definitivo entre México y Ecuador, dentro de los aficionados han comenzado a demostrar su sentir con memes.

Los mejores memes previo al encuentro entre México y Ecuador

"La trajinera"

Dentro de un momento de divertimento, los aficionados nacionales modificaron el "remar" de la afición noruega, al mexicanizarla con el conocido remo de las trajineras.

JAJAJAJA SIEMPRE MEXICO GANANDOLE A LA IA, asi la banda afuera del Westin Santa fe CDMX donde se esta hospedando ecuador, paq no duerman 😂😂😂 #mexico VS #ecuador pic.twitter.com/VGLBVQeKRh — juan raul (@yosoyjuanra) June 30, 2026

"Apoyo a las seleciones"

Posterior a la llegada de la selección ecuatoriana a su hotel en México, diversos aficionados se consagraron para llevar su "apoyo" a los jugadores de Ecuador, para prepararlos previo a su encuentro contra la Selección Méxicana.

🇲🇽🇪🇨 Música, pirotecnia, serenatas y más: el #México vs. #Ecuador de esta noche se empezó a jugar durante la madrugada en el hotel de la selección ecuatoriana en Ciudad de México.pic.twitter.com/M0Tj00Q705 https://t.co/1BVW1NFjF3 — Histoporte (@histoporte_) June 30, 2026

Situacion socio politica

La fraternidad que se ha demostrado desde el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ es todo un fenómeno, pero los nacionales también han tomado la oportunidad para señalar situaciones fuera de la cancha de manera cómica.

Promesas que encienden la pasión

Uno de los temas que más se han mencionado sobre la esperanza mundialista son todas aquellas apuestas que se deberán cumplir si México vuelve a ganar".

"El outfit de todo el mes"

A pesar de la gran pasión que se vive día con día, tras las victorias el jersey no siempre está disponible, y esta es una de las historias que más se repite dentro de la conversación digital.

No cabe duda de que las emociones y el sentir social han encontrado un gran lugar de expresión dentro de la conversación digital. No te pierdas nada del encuentro entre México y Ecuador desde la transmisión GRATUITA de Azteca 7.