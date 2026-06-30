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¡Como el Androide! John Cena celebra el avance a octavos de la Noruega de Erling Haalnd en el Mundial 2026

John Cena no se aguanta y muestra su fanatismo por Haaland ¿Quién ganaría en una pelea entre estos dos titanes?

John Cena celebra el avance de Haaland en el Mundial 2026
|Imagen tomada de la cuenta de Snapchat de Haaland / Imagen tomada de la cuenta de Instargram del Manchester City

Escrito por: André Gutiérrez

Este martes fuimos testigos de cómo un gol agónico le dio la clasificación a Noruega a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, y sí hay una figura que debía aparecer en este partido de eliminatoria vs. Costa de Marfil era “El Androide” Erling Haaland, quien dio la victoria a su selección.

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En los últimos años este “vikingo” ha ganado fama internacional, pues más allá de su extraordinario desempeño dentro de las canchas de fútbol, su personalidad le ha valido para llegar a millones de usuarios en internet y uno de estos inevitablemente fue otro ícono con un humor único, el actor John Cena, quien no dudó en felicitarlo.

John Cena felicita a Erling Haaland

Fue a través de redes sociales que su club, el Manchester City compartió un video del exluchador de la WWE, John Cena, quien imitó y celebró los logros de Haaland, dejando ver un crossover que nunca imaginamos pero que no sabíamos que necesitábamos.

Este divertido momento de John Cena con los colores del Manchester City dejan ver la admiración que tiene por el futbolista, quien en los últimos años ha eclipsado al fútbol con su entrega, profesionalismo y ética de trabajo, siendo uno de los delanteros más letales de la actualidad y que se medirá a Brasil en los octavos de final de este torneo de fútbol.

¿Quién es Erling Haaland?

Aunque hoy es mundialmente conocido representando a Noruega, Haaland en realidad nació en Leeds, Inglaterra el 21 de julio del año 2000. Es hijo del exfutbolista Alf-Inge Haaland, quien también vistió los colores del Manchester City, aunque una dura entrada de Roy Keane le obligó a retirarse, pues sufrió una lesión que limitó gravemente su carrera.

Ante este panorama, Erling se centró en el atletismo y el fútbol desde muy chico y su preparación le ha valido para ser uno de los futbolistas más dominantes de la actualidad con su 1,94 de altura, logrando además una gran velocidad, movilidad y fuerza, la cuál le ha valido para destacar.

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