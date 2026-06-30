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Los aficionados ya están en el Fan Festival del Zócalo CDMX previo al México vs. Ecuador del Mundial 2026, ¿alcanzas a llegar?

Te decimos si alcanzas a llegar al Fan Festival del Zócalo, pues muchos llegaron desde temprano para disfrutar México vs. Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Los aficionados ya están en el Fan Festival del Zócalo CDMX previo al México vs. Ecuador del Mundial 2026, ¿alcanzas a llegar?
|Cristopher Rogel Blanquet - FIFA/FIFA via Getty Images

Escrito por: Matías Mena

Si estás pensando asistir al Fan Festival del Zócalo de la Ciudad de México para apoyar a la selección azteca en el partido de 16avos de México vs. Ecuador para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tenemos que decirte que ya no hay cupo. Esto debido a que desde muy temprano comenzó a llegar la afición mexicana y ecuatoriana para tener un buen lugar para ver el partido, a pesar de que este está programado para las 7:00 pm.

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¿Ya está lleno el Fan Festival del Zócalo?

A unas cuantas horas de que inicie el partido, ya no hay cupo en el Fan Festival del Zócalo de la CDMX. La explanada está llena de aficionados emocionados portando sus playeras verdes, blancas y negras de la selección mexicana. Desde muy temprano, familias enteras, grupos de amigos y turistas comenzaron a llegar para disfrutar del ambiente mundialista del día de hoy, 30 de junio de 2026.

¿Qué ofrece el Fan Festival además del partido?

El Fan Festival permite a los aficionados ver los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de forma gratuita. Además, ofrece experiencias como música en vivo, actividades recreativas, experiencias relacionadas con el fútbol y una amplia oferta gastronómica para toda la familia.

La afición vive desde temprano el México vs. Ecuador a pesar de la lluvia

A pesar de que la lluvia está a todo lo que da en la CDMX y que se pronostica que haya más lluvias por la tarde/noche, los aficionados no se detienen y siguen festejando en el Zócalo. El ambiente previo refleja la ilusión de una afición que espera ver a México avanzar a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿Estás listo para disfrutar del encuentro de 16avos de México vs. Ecuador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

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