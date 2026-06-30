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HORA EXACTA para ver en Ecuador el partido vs México: horarios para ver en Colombia, España, Argentina, Perú y más en Latinoamérica

El “País de la Mitad del Mundo” se enfrentará en la primera ronda eliminatoria directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contra México, lo que marcará un antes y un después para ambas escuadras.

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México vs Ecuador Mundial 2026|Crédito: Pexels | Canva

Escrito por: Yulissa Jacinto

Es oficial, este 30 de junio se llevará a cabo uno de los partidos más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; así es, hablamos de los dieciseisavos de final, en los que México y Ecuador se enfrentarán en la cancha del Estadio Ciudad de México ya que las tierras aztecas son una de las tres sedes en donde se está llevando a cabo la Copa del Mundo. Sin embargo, en esta ocasión te presentamos los horarios de transmisión del partido en Ecuador, España y algunos países de Latinoamérica.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Hora exacta para ver el partido Ecuador vs México en Ecuador, España y países de Latinoamérica

En México a partir de las 19:00 hrs, tiempo centro de la Ciudad de México, sonará el silbatazo en el que el balón comenzará a rodar y cada escuadra tendrá que dar lo mejor de sí misma para pasar a octavos de final en la Copa del Mundo. Sin embargo, en esta ocasión te presentamos los horarios de transmisión del partido en Ecuador, España y Países de Latinoamérica. Esto, basándonos en la conversión de horas de cada región.

  • Ecuador: 20: 00 hrs
  • Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 19:00 hrs
  • Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y Bolivia: 21: 00 hrs
  • Belice, Panamá, Colombia,Perú: 20: 00 hrs
  • Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 22: 00 hrs
  • España: 2:00 am del 01 de julio

Iker Casillas CAMPEÓN DEL MUNDO debutará en Los Protagonistas de TV Azteca

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido México vs Ecuador en México

Este partido, el cuál es decisivo para cada selección, podrás disfrutarlo a través de la señal televisiva de Azteca 7; El Canal del Mundial, o bien, por el sitio web; esto de forma totalmente gratis y en vivo. Solo tienes que dar CLICK AQUÍ y listo. La transmisión dará inicio a partir de las 18: 30 hrs y contará con la narración de los mejores comentaristas y expertos en fútbol como como Christian Martinoli, el Dr. Luis Garcia, Jorge Campos y Warrior.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cómo llega México al partido contra Ecuador?

México llega a este encuentro deportivo con una gran ventaja ya que se consolidó como líder en la Fase de Grupos A además de que obtuvo 9 de 9 puntos saliendo invicto; es decir, sin ningún gol en su contra, esto luego de haber tenido un marcador favorecido en los partidos contra Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia ya que los resultados fueron 2-0, 1-0 y 3-0, respectivamente. El equipo liderado por Javier Aguirre llega con tácticas y estrategias claras para enfrentar a su rival en el Estadio Ciudad de México.

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