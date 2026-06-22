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⁠Hora EXACTA para ver el Noruega vs. Senegal GRATIS desde México por Azteca 7

Las selecciones de Noruega y Senegal disputarán este lunes uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Escrito por: Dulce Olvera

La fase de grupos comienza a entrar en su etapa decisiva y el partido entre Noruega y Senegal promete emociones de principio a fin. Mientras los europeos llegan con la confianza de haber goleado en su debut, los africanos están obligados a reaccionar tras caer ante Francia, Los tres puntos podrían cambiar por completo el panorama del Grupo I, donde también se encuentra Francia e Irak.

¿Cómo llegan las dos Selecciones a su segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Como lo mencionamos anteriormente, Noruega llega como líder del Grupo I tras vencer 4-1 a Irak, resultado que lo colocó con tres puntos. Mientras que Senegal perdió 3-1 frente a Francia, por lo que hoy necesita sumar si quiere mantenerse con posibilidades de seguir avanzado en el torneo.

Cabe destacar que si Noruega logra la victoria, llegará a seis puntos y estaría asegurando su boleto a la siguiente fase, dependiendo también del resultado entre Francia e Irak. Incluso podría disputar el liderato del grupo frente a Francia en la última jornada.

Por otro lado, Senegal necesita al menos un empate, aunque el triunfo sería el mejor escenario para mantenerse, mientras que una derrota los mantendría en una situación muy complicada de cara a su último encuentro.

¿Dónde y a qué hora será el partido entre Noruega contra Senegal?

El partido entre las dos escuadras del Grupo I se jugará este lunes 22 de junio en el Estadio de Nueva York, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

En México esta programado a las 18:00 horas, pero podrá verse el previo a las a partir de las 17:40 horas a través de la transmisión de Azteca 7 o dando click aquí al sitio oficial de Azteca 7 sigue la narración de nuestros comentaristas Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague.

Horarios en Latinoamérica:

  • Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 18:00 horas.
  • Panamá,Colombia, Perú y Ecuador: 19:00 horas.
  • Chile, Venezuela, Bolivia y República Dominicana: 20:00 horas.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (Brasilia): 21:00 horas.

Horarios del partido en Estados Unidos

Tras los diversos husos horarios que se mantienen en Estados Unidos, el encuentro entre Noruega contra Senegal podrá verse en los siguientes horarios.

  • Hora del Este (ET): 20:00 horas.
  • Hora Central (CT): 19:00 horas.
  • Hora de la Montaña (MT): 18:00 horas.
  • Hora del Pacífico (PT): 17:00 horas.

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