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Hora EXACTA del inicio de la transmisión de Argentina vs. Austria para ver el partido del Mundial 2026 en Estados Unidos

Messi no para de sorprendernos y en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ aún tiene mucho que dar. Este lunes se enfrenta Argentina vs. Austria del Grupo J.

Argentina vs. Austria: hora EXACTA de inicio de transmisión del partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM para ver desde Estados Unidos
|antpkr/Getty Images Pro/vía Canva

Escrito por: Matías Mena

La justa mundialista continúa y este miércoles 22 de junio de 2026. El mundo entero está emocionado por este partido, pues una vez más veremos a Lionel Messi en el campo de juego listo para definir si Argentina toma el primer lugar o no en el grupo J. El partido Argentina vs. Austria de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Se llevará a cabo en el Dallas Stadium en Arlington, Texas, y da inicio en Estados Unidos a las 1:00 pm, hora del Este, y aquí te dejamos todo lo que debes saber.

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¿A qué hora se jugará el partido Argentina vs. Austria en Estados Unidos?

El esperado encuentro entre Argentina vs. Austria en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo en el Dallas Stadium en Arlington, Texas, y debido a que Estados Unidos tiene múltiples husos horarios, el encuentro inicia a las 12:00 p. m. (Hora del Centro/CT), que equivale a las 10:00 p. m. (Pacífico/PT) y a la 1:00 p. m. (Este/ET). Este horario equivale a las 11:00 am en el centro de México.

¿Qué se espera de Argentina en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Argentina llega a su segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una victoria frente a Argelia de 3-0. La gran estrella de aquel partido no podía ser otro que el mismísimo Lionel Messi, que se llevó un triplete histórico. Se espera que Argentina no baje la guardia y busque llegar como el primer lugar del grupo J con este partido.

¿Qué se espera de Austria en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Al igual que su rival, Austria buscará convertirse en el líder del Grupo J en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luego de un partido contra Jordania donde terminaron con un marcador 3-1 a favor del equipo austriaco. Su mayor reto será contener al goleador de Argentina y atacar con todo la portería albiceleste.

¿Estás listo para vivir un día más en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

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