Azteca 7 transmitirá GRATIS el partido de España vs. Arabia Saudita: fecha y hora EXACTA para verlo por streaming desde México

¡Que se sienta la fiebre mundialista! La jornada 2 de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa con un duelo decisivo: España vs. Arabia Saudita, quienes se juegan el liderazgo del Grupo H. La cita es este domingo, 21 de junio, en el Estadio Atlanta, en Estados Unidos. En Azteca 7 nos gusta consentirte y llevamos este partidazo a dondequiera que estés. A continuación, todos los detalles para que no te pierdas nuestra transmisión completamente gratis y en vivo.

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Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿A qué hora empieza el España vs. Arabia Saudita?

El partido del Grupo H entre España vs. Arabia Saudita está programado para la mañana de este domingo, 21 de junio, en el Estadio Atlanta. El balón comenzará a rodar en punto de las 10:00 a.m. (hora local del centro de México).

¿Dónde ver el partido entre España vs. Arabia Saudita? Canal de TV

Este duelo imperdible podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO en televisión abierta por Azteca 7, el Canal del Mundial. La transmisión arranca en punto de las 9:40 a.m., con la previa a cargo de Christian Martinoli y Luis García. ¡Así que pon tu alarma e inicia el día con una buena dosis de fútbol!

España vs. Arabia Saudita en streaming: ¿Cómo y dónde ver el partido GRATIS y ONLINE?

Si no cuentas con TV abierta, no te preocupes. Azteca 7 lleva la pasión de la justa veraniega a dondequiera que estés. Puedes seguir el encuentro entre España vs. Arabia Saudita en streaming GRATIS y EN VIVO. Para acceder a nuestra transmisión ONLINE sólo tienes que ingresar al sitio web oficial de Azteca 7. También contamos con la señal del partido en nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes. ¡Disfruta de la transmisión digital gratuita y con la mejor calidad!

Los mejores partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ están en Azteca 7

Recuerda que Azteca 7 trae para ti los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ya sea que sigas nuestra transmisión en televisión, descargues alguna de nuestras apps móviles o ingreses a nuestro sitio web oficial. ¡No hay pretexto para no ser parte de la máxima fiesta del fútbol!