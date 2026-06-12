Inauguración del Mundial 2026 de Estados Unidos: Ver GRATIS y EN VIVO HOY la tercera ceremonia del viernes 12 de junio con Lisa de BlackPink. Katy Perry y Future; show por internet, online y streaming

La tercera Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026, ahora en la sede de Estados Unidos, se llevará a cabo dentro de poco tiempo y para que no te pierdas ningún segundo de lo que está pasando aquí puede seguir el minuto a minuto de todo lo que rodea la próxima presentación de Katy Perry, Lisa de Blackpink y Future, quienes serán los encargados de llevar el show inaugural de hoy 12 de junio.

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Artistas que estarán en inauguración Mundial 2026 de Estados Unidos

La ceremonia inaugural se llevará a cabo en Los Ángeles, específicamente en el SoFi Stadium, el cual ha recibido a cientos de miles de fanáticos de todo tipo de deporte gracias a que a sido sede de diversos eventos de talla internacional. En esta ocasión los artistas encargados de abrir el día serán:



Katy Perry

Lisa de Blackpink

Future

Anitta

Rema

Tyla

Y no se descarta que lleguemos a tener alguna sorpresa durante la apertura.

Horario de Ceremonia inauguración mundial 2026 en Estados Unidos

La Ceremonia Inaugural del Mundial 2026 en la sede de Estados Unidos comenzará en punto de las 5:30 p.m. a través de nuestra app TV Azteca En Vivo y nuestro sitio web de Azteca Deportes. Y si quieres seguir viendo el partido entre Estados Unidos vs. Paraguay te recordamos que inicia a las 6:30 p.m., tanto en Azteca 7 como en nuestra transmisión en vivo y gratis.

¿Dónde ver la Ceremonia de Inauguración de Estados Unidos del Mundial 2026?

La Ceremonia de Inauguración de Estados Unidos en el Mundial 2026 la puedes ver gratis y en vivo en nuestro sitio web, solo da click aquí para ver la transmisión.