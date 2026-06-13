⁠Los mejores momentos de la Ceremonia Inaugural de Estados Unidos en el Mundial 2026

Sin lugar a dudas, la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos dejó imágenes inolvidables para los aficionados y fanáticos del balompié de todo el mundo. Entre espectáculos musicales, fuegos pirotécnicos, homenajes y emotivas representaciones, el cierre de la apertura del evento deportivo más visto de todo el mundo vivió momentos únicos que quedarán grabados en la historia.

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Este viernes 12 de junio se vivió dentro del SoFi Stadium (conocido por la FIFA durante el torneo como Estadio Los Ángeles), en Inglewood, California, la ceremonia previa al encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, lo que marcó el inicio del equipo de uno de los países sede dentro de la contienda.

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más importantes de la Ceremonia Inaugural de Estados Unidos en el Mundial 2026™

La presentación de Lisa y Anitta

La presentación de Katy Perry

one thing about katy perry, she’s always gonna bring some giant prop in her performance pic.twitter.com/FAFtzF1flP — kanishk (@kaxishk) June 12, 2026

La Ceremonia Inaugural de Estados Unidos en el Mundial 2026™

Good luck to the @USMNT kicking off their FIFA World Cup 2026 journey today in Los Angeles‼️



Throwback to the 2023 CFP National Championship, where @PTXofficial performed the national anthem pregame.#CFP #FIFAWorldCup pic.twitter.com/RROR0zUHSJ — CFP (@CFBPlayoff) June 12, 2026

El gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que marca el comienzo del torneo deportivo más importante del mundo.

🇺🇸⚽️🔥🏆 MUNDIAL 2026:



Sofi Stadium de Los Ángeles.



Se viene el Estados Unidos vs Paraguay.



Cobertura de @AlertaMundoNews. pic.twitter.com/uBwbtLYaY2 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 13, 2026

No cabe duda de que la inaugural en Estados Unidos dejó momentos que quedarán grabados en la memoria de los aficionados, en donde la pasión, la música y la cultura fueron el parteaguas de una contienda que une a cientos de miles de personas en todo el mundo.