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⁠Los mejores momentos de la Ceremonia Inaugural de Estados Unidos en el Mundial 2026

Música, emoción y un ambiente espectacular marcaron el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Inauguración Mundial 2026 en Estados Unidos: setlist completo de canciones que se cantaron en la ceremonia
Inauguración Mundial 2026 en Estados Unidos: setlist completo de canciones que se cantaron en la ceremonia|The White House

Escrito por: Hugo Pantoja

Sin lugar a dudas, la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos dejó imágenes inolvidables para los aficionados y fanáticos del balompié de todo el mundo. Entre espectáculos musicales, fuegos pirotécnicos, homenajes y emotivas representaciones, el cierre de la apertura del evento deportivo más visto de todo el mundo vivió momentos únicos que quedarán grabados en la historia.

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Este viernes 12 de junio se vivió dentro del SoFi Stadium (conocido por la FIFA durante el torneo como Estadio Los Ángeles), en Inglewood, California, la ceremonia previa al encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, lo que marcó el inicio del equipo de uno de los países sede dentro de la contienda.

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más importantes de la Ceremonia Inaugural de Estados Unidos en el Mundial 2026™

La presentación de Lisa y Anitta

La presentación de Katy Perry

La Ceremonia Inaugural de Estados Unidos en el Mundial 2026™

El gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que marca el comienzo del torneo deportivo más importante del mundo.

No cabe duda de que la inaugural en Estados Unidos dejó momentos que quedarán grabados en la memoria de los aficionados, en donde la pasión, la música y la cultura fueron el parteaguas de una contienda que une a cientos de miles de personas en todo el mundo.

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