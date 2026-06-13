⁠Setlist de TODAS las canciones que se cantaron en la Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos

Faltan solo algunas horas para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos, donde la música, la festividad y el espectáculo cautivaron a miles de aficionados que se dieron cita para disfrutar de uno de los momentos deportivos más importantes. Los últimos años, por ello, ahora te contamos todos los detalles de la inauguración y el setlist que encendió el momento.

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La ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos se llevó a cabo este 12 de junio del 2026 en Los Ángeles (SoFi Stadium), evento que marcó el cierre de la apertura de la fiesta deportiva más vista en todo el mundo. Este cierre se dio tras lo vivido en Canadá y México. El evento destacó la cultura pop mundial combinada con fútbol y entretenimiento.

¿Quiénes fueron los artistas que se presentaron durante la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ en Estados Unidos

Los artistas confirmados por la FIFA para la ceremonia de inauguración del Mundial en Estados Unidos (celebrada en el SoFi Stadium de Los Ángeles) son:



Katy Perry

Lisa (integrante de BLACKPINK)

Anitta

Future

Rema

Tyla

Sanjoy

¿Cuál fue el setlist de la inauguración de la Copa Mundial 2026™ en Estados Unidos?

Future y Tyla - Game Time

Lisa, Anitta y Rema - Goals

Future y Rema interpretan la canción "Game Time"

El rapero estadounidense Future y la cantautora sudafricana Tyla interpretaron "Game Time" en la ceremonia de apertura de Estados Unidos del #MundialDeFútbol2026 🇺🇸⚽#Mundial2026pic.twitter.com/FVzWasys6F — Ceremoniólogo 🏟🎆 (@ceremoniologo) June 13, 2026

Anita y Liza

Katy Perry y Tius Luka - Wonder

La ceremonia inaugural en Estados Unidos no solo marcó el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sino que también dejó en claro cómo la música puede unir a millones de personas en todo el mundo. Cada momento, la historia de una nación y el amor de un deporte