Setlist de TODAS las canciones que se cantaron en la Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos
La ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ combinó música, espectáculo y futbol en una noche inolvidable.
Faltan solo algunas horas para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos, donde la música, la festividad y el espectáculo cautivaron a miles de aficionados que se dieron cita para disfrutar de uno de los momentos deportivos más importantes. Los últimos años, por ello, ahora te contamos todos los detalles de la inauguración y el setlist que encendió el momento.
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La ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos se llevó a cabo este 12 de junio del 2026 en Los Ángeles (SoFi Stadium), evento que marcó el cierre de la apertura de la fiesta deportiva más vista en todo el mundo. Este cierre se dio tras lo vivido en Canadá y México. El evento destacó la cultura pop mundial combinada con fútbol y entretenimiento.
¿Quiénes fueron los artistas que se presentaron durante la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ en Estados Unidos
Los artistas confirmados por la FIFA para la ceremonia de inauguración del Mundial en Estados Unidos (celebrada en el SoFi Stadium de Los Ángeles) son:
- Katy Perry
- Lisa (integrante de BLACKPINK)
- Anitta
- Future
- Rema
- Tyla
- Sanjoy
¿Cuál fue el setlist de la inauguración de la Copa Mundial 2026™ en Estados Unidos?
Future y Tyla - Game Time
- Lisa, Anitta y Rema - Goals
Future y Rema interpretan la canción "Game Time"
El rapero estadounidense Future y la cantautora sudafricana Tyla interpretaron "Game Time" en la ceremonia de apertura de Estados Unidos del #MundialDeFútbol2026 🇺🇸⚽#Mundial2026pic.twitter.com/FVzWasys6F— Ceremoniólogo 🏟🎆 (@ceremoniologo) June 13, 2026
Anita y Liza
OMGG LISA AND ANITTA HOLD HANDS😭😭@wearelloud @FIFAWorldCup— __✮🪐บบมเบบี้บลัยส์เลสซีร์💃🏻✮__ (@babylalisalloud) June 13, 2026
LISA OPENING CEREMONY#LISA #LISAxGOALS #LISAxFIFAWorldCup pic.twitter.com/1XzRYYkVTU
Katy Perry y Tius Luka - Wonder
La ceremonia inaugural en Estados Unidos no solo marcó el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sino que también dejó en claro cómo la música puede unir a millones de personas en todo el mundo. Cada momento, la historia de una nación y el amor de un deporte