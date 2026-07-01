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Inglaterra vs. República del Congo: Hora exacta de inicio de transmisión del partido del Mundial 2026 en Estados Unidos

El partido de 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Inglaterra vs. República del Congo se juega este 01 de julio, y si quieres verlo desde Estados Unidos te dejamos los husos horarios de transmisión.

Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026
East Rutherford, United States - June 27: Jose Rodriguez of Panama, Jarell Quansah of England and Morgan Rogers of England battle for the ball during the FIFA World Cup 2026 Group L match between Panama and England at New York New Jersey Stadium on June 27, 2026 in East Rutherford, United States. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)|DeFodi Images/DeFodi Images via Getty Images

Escrito por: Gabriela Reyes

Después del partidazo que se vivió entre México vs. Ecuador, los partidos de 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúan, con la determinación de unas eliminatorias que cortan las alas a cualquier selección con deseos de llegar mínimo a octavos de final. Ahora será el turno del Inglaterra vs. República del Congo, un enfrentamiento decisivo no solo para estos dos países si no también para la Selección Mexicana.

¿A qué hora en Estados Unidos inicia la transmisión del partido de Inglaterra vs. RD del Congo?

Si actualmente te encuentras en territorio estadounidense y no sabes a qué hora se llevará a cabo el partido de Inglaterra vs. República del Congo, te dejamos aquí todos los husos horarios del país vecino:

  • Hora del Este: Nueva York, Miami, Atlanta, Washington - 11:00 a.m.
  • Hora Central: Chicago, Dallas, Houston - 10:00 a.m.
  • Hora de la Montaña: Denver, Phoenix - 9:00 a.m.
  • Hora del Pacífico: Los Ángeles, San Francisco, Seattle - 8:00 a.m.
  • Alaska - 7:00 a.m.
  • Hawái - 7:00 a.m.

Recordemos que este partido definirá contra quién se enfrentará México en los octavos de final, ya sea Inglaterra o República del Congo.

¿Qué partidos de 16avos de final faltan por jugarse?

La etapa de 16avos de final está a punto de terminar, pero aún nos quedan un par de partidos que pueden disfrutarse previos a octavos:

  • Miércoles 01 de julio: Inglaterra vs. República del Congo; Bélgica vs. Senegal; Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
  • Jueves 02 de julio: España vs. Austria; Portugal vs. Croacia; Suiza vs. Argelia
  • Viernes 03 de julio: Australia vs. Egipto; Argentina vs. Cabo Verde; Colombia vs. Ghana

¿Cómo le fue a Inglaterra y República del Congo en fase de grupos?

Inglaterra fue parte del grupo L, en donde dominó por completo sin una sola derrota, el marcador en los tras partidos que jugó quedó de la siguiente manera:

  • Inglaterra vs. Croacia: 4 - 2
  • Inglaterra vs. Ghana: 0 - 0
  • Inglaterra vs. Panamá: 2 - 0

Por otro lado República del Congo obtuvo su primer triunfo en una justa veraniega, y por primera vez en su historia avanzó a 16avos de final:

  • Portugal vs. República del Congo: 1 - 1
  • República del Congo vs. Colombia: 0 - 1
  • República del Congo vs. Uzbekistán: 3 - 1

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