Por si se te va la luz: Alternativas para ver el México vs. Ecuador, partido de 16avos de final del Mundial 2026

La emoción por el México contra Ecuador está al máximo y ningún imprevisto tiene por qué dejarte sin disfrutar uno de los partidos más importantes para la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y más cuando se está registrando una intensa lluvia y hasta protocolo de tormenta eléctrica en el Estadio Ciudad de México por eso si se presenta un corte de energía, estas fuera de casa o simplemente no tienes una televisión cerca, existen varias alternativas para seguir completamente en vivo el encuentro.

Además de la transmisión por televisión abierta, los aficionados podrán conectarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet a través del sitio oficial de Azteca 7 y Azteca Deportes donde estará disponible la señal en vivo del partido, también se podrá ingresar al sitio oficial de Tv Azteca para disfrutar de la cobertura.

Otra opción es utilizar la app de TV Azteca en Vivo, que permite seguir la transmisión desde celulares o tablets o descargar de igual modo la app de Azteca Deportes, donde además del encuentro habrá los mejores comentarios y análisis de nuestros comentaristas Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y el Warrior.

Así que si un apagón o cualquier otro contratiempo amenaza con arruinar la noche futbolera, basta con tener conexión a internet a través de los datos y un buen celular o tablet con la suficiente carga y así no perderse ningún minuto del duelo entre México y Ecuador.

¿Dónde podrá verse el partido de México contra Ecuador?

Asimismo, la transmisión del anhelado partido podrás seguirla a través de la programación de Azteca 7 o dando click aquí al sitio oficial de Azteca 7 .

¿Por qué es tan importante este partido?

El partido que forma parte de los dieciseisavos del Mundial 2026 entre México contra Ecuador forma parte de la eliminatoria de Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya que se juega el pase de los octavos para seguir dentro del torneo.

El partido se disputará este martes 30 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, asimismo, el silbatazo inicial estaba programado para las 19:00 horas, sin embargo, debido a la tormenta que se registra en la zona se realizó el protocolo de tormenta eléctrica lo cual estaría retrasando el partido media hora.