LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

Tras SUSPENSIÓN del México vs. Ecuador, esta es la nueva hora en la que iniciará el partido del Mundial 2026 en Estados Unidos

La intensa tormenta eléctrica que azotó al sur de la Ciudad de México, México, obligó a activar el protocolo de seguridad de la FIFA y retrasar el inicio del esperado duelo entre México y Ecuador y este es el nuevo horario.

nuevo horario partido mexico contra ecuador.jpeg

Escrito por: Dulce Olvera

La fiesta mundialista tuvo que hacer una pausa, ya que miles de aficionados que pretendían llegar al Estadio Ciudad de México se informaron sobre cómo el silbatazo inicial quedó en suspendido luego de que la actividad eléctrica registrada en la zona de donde esta ubicado el estadio obligó a la FIFA a priorizar la seguridad de jugadores, cuerpo arbitral y asistentes por lo que el partido programado a las 19:00 horas tuvo que ser pospuesto.

Debido a este fenómeno natural, el calentamiento de ambas selecciones fue aplazado mientras las autoridades monitoreaban las condiciones climáticas para determinar el momento adecuado para disputar uno de los partidos más esperados de los dieciseisavos de final de este Mundial 2026.

Poco después de las 18:45 horas, las autoridades revelaron que los jugadores saldrían al campo a las 19:05 horas para dar inicio al calentamiento, mientras que el partido daría inicio a las 20:00 horas (Hora Centro de México).

¿A qué hora podrá verse el partido entre México contra Ecuador en Estados Unidos?

El encuentro finalmente dará inicio alrededor de las 20:00 horas (tiempo del centro de México), por lo que estos serían los horarios en Estados Unidos debido a sus diferentes husos horarios.

  • Costa Este (Nueva York, Miami y Washington D.C.): 21:00 horas
  • Zona Central (Chicago y Dallas): 20: horas
  • Zona de Montaña (Denver) 19: 00 horas
  • Costa Oeste (Los Ángeles, San Francisco y Seattle) 18:00 horas

¿Por qué se retrasa un partido por tormenta eléctrica?

El protocolo de tormenta eléctrica de la FIFA se activó horas antes del horario previsto para el inicio del partido entre México contra Ecuador, debido a esta pausa, los jugadores y cuerpo técnico permanecieron sin salir al terreno de juego para realizar el calentamiento, mientras que el acceso al estadio fue suspendido para los aficionados.

Como se mencionó anteriormente, la FIFA activa el protocolo para garantizar la seguridad del cuerpo técnico, jugadores, asistentes y aficionados, ya que al ser tormenta eléctrica se corre el riesgo de caída de rayos que podrían afectar durante el juego.

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo