Tras SUSPENSIÓN del México vs. Ecuador, esta es la nueva hora en la que iniciará el partido del Mundial 2026 en Estados Unidos

La fiesta mundialista tuvo que hacer una pausa, ya que miles de aficionados que pretendían llegar al Estadio Ciudad de México se informaron sobre cómo el silbatazo inicial quedó en suspendido luego de que la actividad eléctrica registrada en la zona de donde esta ubicado el estadio obligó a la FIFA a priorizar la seguridad de jugadores, cuerpo arbitral y asistentes por lo que el partido programado a las 19:00 horas tuvo que ser pospuesto.

Debido a este fenómeno natural, el calentamiento de ambas selecciones fue aplazado mientras las autoridades monitoreaban las condiciones climáticas para determinar el momento adecuado para disputar uno de los partidos más esperados de los dieciseisavos de final de este Mundial 2026.

Poco después de las 18:45 horas, las autoridades revelaron que los jugadores saldrían al campo a las 19:05 horas para dar inicio al calentamiento, mientras que el partido daría inicio a las 20:00 horas (Hora Centro de México).

¿A qué hora podrá verse el partido entre México contra Ecuador en Estados Unidos?

El encuentro finalmente dará inicio alrededor de las 20:00 horas (tiempo del centro de México), por lo que estos serían los horarios en Estados Unidos debido a sus diferentes husos horarios.



Costa Este (Nueva York, Miami y Washington D.C.): 21:00 horas

Zona Central (Chicago y Dallas): 20: horas

Zona de Montaña (Denver) 19: 00 horas

Costa Oeste (Los Ángeles, San Francisco y Seattle) 18:00 horas

¿Por qué se retrasa un partido por tormenta eléctrica?

El protocolo de tormenta eléctrica de la FIFA se activó horas antes del horario previsto para el inicio del partido entre México contra Ecuador, debido a esta pausa, los jugadores y cuerpo técnico permanecieron sin salir al terreno de juego para realizar el calentamiento, mientras que el acceso al estadio fue suspendido para los aficionados.

Como se mencionó anteriormente, la FIFA activa el protocolo para garantizar la seguridad del cuerpo técnico, jugadores, asistentes y aficionados, ya que al ser tormenta eléctrica se corre el riesgo de caída de rayos que podrían afectar durante el juego.