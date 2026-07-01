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⁠¿Cuándo volverá a jugar México en los octavos de final y qué canal de TV abierta lo pasará?

El Tricolor ya conoce su siguiente reto. Descubre cuándo vuelve a jugar y dónde verlo por televisión abierta.

⁠¿Cuándo volverá a jugar México en los octavos de final y qué canal de TV abierta lo pasará?
⁠¿Cuándo volverá a jugar México en los octavos de final y qué canal de TV abierta lo pasará?|Guetty-canva

Escrito por: Hugo Pantoja

Esta noche México disputó un encuentro formidable contra la Selección de Ecuador, con una victoria de 2 a 0, que le permitió avanzar dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, colocándose en los octavos de final, encuentro que jugará el próximo 5 de julio de 2026 a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).

Ahora lee: OFICIAL: HORA EXACTA del México vs. Ecuador, partido del Mundial 2026, después de la alerta por lluvias en la Ciudad de México, para ver en Azteca 7

¿Cuándo jugará México los octavos de final al ganarle a Ecuador?

Tras ganarle a Ecuador en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Mexicana ya tiene puesta la mira en los octavos de final y, si no quieres perderte nada de la contienda, recuerda que Azteca 7 transmitirá de manera GRATUITA la contienda. Aquí te contamos todo lo que debes saber, para no perderte nada de la contienda mexicana dentro del máximo torneo deportivo del mundo.

  • La selección mexicana jugará los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el próximo domingo 5 de julio del 2026.
  • El partido se disputará dentro del Estadio de la Ciudad de México (Estadio Azteca).
  • México disputará el encuentro de octavos de final contra el ganador del partido entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

¿Cómo, cuándo y dónde ver el partido de octavos de final que disputará México de manera gratuita?

Toma en cuenta que podrás ver el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ totalmente GRATIS desde la transmisión de TV abierta de Azteca 7, además de la transmisión digital de la app en vivo de TV Azteca. Sigue toda la cobertura mundialista por todas nuestras redes sociales oficiales y no te pierdas nada de la máxima contienda deportiva del mundo.

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