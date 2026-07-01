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⁠Azteca 7 transmitirá el Estados Unidos vs. Bosnia, partido del Mundial 2026, y así podrás verlo GRATIS

El Mundial 2026 continúa con un duelo clave y podrás seguirlo completamente gratis por televisión abierta.

Unidos vs. Bosnia
Unidos vs. Bosnia|Guetty-canva

Escrito por: Hugo Pantoja

En pocas horas, Estados Unidos y Bosnia se enfrentarán en lo que promete ser un partido lleno de emociones y decisivo dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, si te preguntas dónde poder ver la contienda totalmente GRATIS, toma en cuenta que Azteca 7 tendrá la transmisión completa desde su señal de televisión abierta y digital.

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Si no quieres perderte nada de la contienda mundialista, Azteca 7 transmitirá de manera gratuita el partido entre Estados Unidos y Bosnia, tanto en su señal de TV abierta como en su transmisión digital, lo que permitirá que los aficionados sigan todas las emociones de este compromiso desde cualquier parte.

¿Cómo, cuándo y dónde ver el partido entre Estados Unidos y Bosnia totalmente GRATIS?

Toma en cuenta que la transmisión del partido entre la selección de Estados Unidos y Bosnia podrá verse totalmente gratis por la señal abierta de TV Azteca desde Azteca 7; además, podrás seguir la transmisión digital por la app de TV Azteca y toda la cobertura mundialista por nuestras redes sociales oficiales. Si no quieres perderte nada, esto es todo lo que debes saber sobre el esperado partido.

  • La selección de Estados Unidos se enfrentará contra Bosnia este próximo miércoles 1 de julio del 2026 en los dieciseisavos de final, lo que sería la ronda 32 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️.
  • El esperado encuentro se llevará a cabo en punto de las 18:00 horas (tiempo del Centro de México) y a las 17:00 horas (tiempo del Pacífico).
  • El partido se disputará dentro del Estadio Bahía de San Francisco (Levi's Stadium), ubicado en Santa Clara, California.

Para seguir la contienda de la mejor manera y no perderte nada de la fiesta mundialista, es necesario que tomes en cuenta los diferentes husos horarios de transmisión; además, toma en cuenta que podrás seguir el partido desde la transmisión abierta de Azteca 7 y desde nuestra plataforma digital.

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