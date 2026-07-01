⁠Azteca 7 transmitirá el Estados Unidos vs. Bosnia, partido del Mundial 2026, y así podrás verlo GRATIS

En pocas horas, Estados Unidos y Bosnia se enfrentarán en lo que promete ser un partido lleno de emociones y decisivo dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, si te preguntas dónde poder ver la contienda totalmente GRATIS, toma en cuenta que Azteca 7 tendrá la transmisión completa desde su señal de televisión abierta y digital.

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Si no quieres perderte nada de la contienda mundialista, Azteca 7 transmitirá de manera gratuita el partido entre Estados Unidos y Bosnia, tanto en su señal de TV abierta como en su transmisión digital, lo que permitirá que los aficionados sigan todas las emociones de este compromiso desde cualquier parte.

¿Cómo, cuándo y dónde ver el partido entre Estados Unidos y Bosnia totalmente GRATIS?

Toma en cuenta que la transmisión del partido entre la selección de Estados Unidos y Bosnia podrá verse totalmente gratis por la señal abierta de TV Azteca desde Azteca 7; además, podrás seguir la transmisión digital por la app de TV Azteca y toda la cobertura mundialista por nuestras redes sociales oficiales. Si no quieres perderte nada, esto es todo lo que debes saber sobre el esperado partido.



La selección de Estados Unidos se enfrentará contra Bosnia este próximo miércoles 1 de julio del 2026 en los dieciseisavos de final, lo que sería la ronda 32 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️.

El esperado encuentro se llevará a cabo en punto de las 18:00 horas (tiempo del Centro de México) y a las 17:00 horas (tiempo del Pacífico).

El partido se disputará dentro del Estadio Bahía de San Francisco (Levi's Stadium), ubicado en Santa Clara, California.

Para seguir la contienda de la mejor manera y no perderte nada de la fiesta mundialista, es necesario que tomes en cuenta los diferentes husos horarios de transmisión; además, toma en cuenta que podrás seguir el partido desde la transmisión abierta de Azteca 7 y desde nuestra plataforma digital.