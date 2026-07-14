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FOTOS | Julián Quiñones presume sus lujosas vacaciones en la playa tras brillar con México en el Mundial 2026

Después de convertirse en el máximo goleador de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el jugador Julián Quiñones sorprende con lujosas vacaciones.

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|Kevin C. Cox/Getty Images

Escrito por: Matías Mena

Luego de vivir uno de los mejores momentos de carrera con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (hasta ahora), compartió con sus fans que se tomó un merecido descanso. El delantero de 29 años compartió en sus redes sociales una serie de fotografías que emocionaron a los fans, donde se le ve disfrutar de la belleza de Cabo San Lucas, Baja California Sur, en compañía de su esposa, sus hijos y su madre. Como era de esperarse, sus fotos de inmediato se volvieron virales y se llenaron de comentarios de fans que celebran su participación con la selección.

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Julián Quiñones disfruta del mar y el lujo en Los Cabos

Actualmente, el futbolista ya suma un total de 3.8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, plataforma en la que compartió las fotografías de sus vacaciones. En dichas imágenes se le observa navegando en un lujoso yate por las aguas cristalinas de Los Cabos, disfrutando del paisaje y compartiendo tiempo con su familia.

Los fanáticos destacaron que Julian Quiñones y su pareja se encontraban disfrutando en un yate sus hijos y la madre del futbolista, Gloria Quiñones, con mucho estilo usando atuendos llamativos que conquistaron a sus seguidores.

Los aficionados le agradecen su entrega con México

Los seguidores aprovecharon las fotografías para reconocer el gran torneo que tuvo Quiñones con la Selección Mexicana. Cada uno de los mensajes expresa cariño y agradecimiento luego de su increíble y destacada participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde lo dio todo y dejó el nombre de México en alto.

El máximo goleador de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Aunque la Selección Méxicana no logró avanzar, queda claro que su participación fue extraordinaria, tanto a nivel equipo como individual. Julián Quiñones fue una de las grandes figuras del equipo dirigido por Javier Aguirre; tan es así que terminó el torneo como el máximo goleador de la Selección Mexicana al marcar un total de 4 goles.

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