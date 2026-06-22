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El link libre y GRATIS para ver partidos del Mundial 2026, HOY lunes 22 de junio, en Azteca 7

Esta es la información que debes saber sobre los partidos gratis que Azteca 7 transmitirá hoy, lunes 22 de junio, domo parte de Copa Mundial de la FIFA 2026™.

link ver gratis noruega vs senegal 22 de junio
|Crédito: Getty Images

Escrito por: Samantha Guzmán

Arrancamos la última semana de la Fase de Grupos dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y este lunes 22 de junio podrás ver un emocionante y esperado partido totalmente gratis, transmitido por Azteca 7. Se trata del encuentro entre Noruega vs. Senegal, miembros del Grupo I.

Este es el link donde puedes ver el juego sin costo, con Azteca 7.

Recuerda que por la señal de Azteca 7 y sus plataformas digitales se transmitirán de manera gratuita un total de 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, hoy tendrá lugar uno de ellos y no puedes perdértelo.

Dónde ver gratis partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, hoy 22 de junio

Además del link que te compartimos arriba, puedes disfrutar el encuentro entre Noruega vs. Senegal en tu televisión, por la señal de Azteca 7. También estará disponible en Azteca Deportes y mediante la app TV Azteca En Vivo. La transmisión tendrá lugar en punto de las 5:40 P.M., con la mejor narración, comentarios y contenido extra.

Recuerda que mañana, 23 de junio, se transmitirá totalmente gratis el encuentro entre Colombia vs. República del Congo, mientras el miércoles 24 de junio se transmitirá el partido de México vs. Chequia.

Lo que debes saber antes del encuentro de Noruega vs. Senegal

Este es el segundo partido que ambas selecciones jugarán como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Noruega tuvo su primer juego el martes 16 de junio contra Irak, y le ganó por 4-1; mientras tanto, Senegal jugó ese mismo día contra Francia y perdió, con un marcador de 3-1.

Después de este juego, Noruega se enfrentará a Francia y Senegal se enfrentará con Irak, para cerrar la Fase de Grupos.

Cabe recordar que Noruega se encuentra en su cuarta participación en la historia de este evento deportivo, al igual que su rival de este lunes 22 de junio. No te pierdas cómo estas dos selecciones se miden en la cancha.

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