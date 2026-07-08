Erling Haaland, jugador de Noruega, revela cuáles son sus 3 videojuegos favoritos para pasar el tiempo fuera de la cancha

Erling Haaland, la estrella de fútbol de la Selección de Noruega y del Manchester City, no solo ama el deporte sino que también tiene grandes intereses en el mundo de los videojuegos ya que recientemente dió a conocer cuáles son sus favoritos por lo que te contamos todo lo que Haaland compartió.

¿Cuáles son los videojuegos favoritos de Erling Haaland, jugador noruego del Mundial 2026?

Erling Haaland recientemente compartió que es apasionado de los videojuegos pues en un video se le vió frente a su PC gamer realizando algunas partidas, sin embargo mencionó que hay tres que son parte sus favoritos: GTA, Minecraft y Call of Duty: Modern Warfare II aunque expresó que espera con ansias GTA VI. Aquí te explicamos de qué trata cada uno de estos videojuegos para que conozcas en qué aventuras le gusta sumergirse al futbolista con la jersey número 9.

GTA: Grand Theft Auto, mismo que fue creado por Rockstar Games, consiste en controlar la actividad delictiva del personaje principal, quien roba autos, evade a la policía y explora ciudades ficticias, todo desarrollado en un ambiente corrupto y de crimen, por lo que solo las personas adultas pueden jugarlo.



Grand Theft Auto, mismo que fue creado por Rockstar Games, consiste en controlar la actividad delictiva del personaje principal, quien roba autos, evade a la policía y explora ciudades ficticias, todo desarrollado en un ambiente corrupto y de crimen, por lo que solo las personas adultas pueden jugarlo. Minecraft: Este es uno de los videojuegos más conocidos a nivel mundial. Aquí el jugador puede explorar todo lo que desee y construir diversas dimensiones con ayuda de bloques tridimensionales aunque además de esto también se pueden superar retos como sobrevivir a monstruos.



Este es uno de los videojuegos más conocidos a nivel mundial. Aquí el jugador puede explorar todo lo que desee y construir diversas dimensiones con ayuda de bloques tridimensionales aunque además de esto también se pueden superar retos como sobrevivir a monstruos. Call of Duty: Modern Warfare II: Este videojuego, creado por Infinity War, consiste en realizar disparos en primera persona además de que está presente un modo multijugador. El objetivo principal del juego es detener una conspiración internacional. La infiltración y los combates generan gran adrenalina a los jugadores.

🇳🇴🚨 EL ANDROIDE TAMBIÉN VICIA: Haaland reveló que una de sus actividades favoritas fuera del fútbol es jugar videojuegos.



‼️ GTA, Minecraft y Modern Warfare 2 están entre sus favoritos, y ya espera con hype el nuevo GTA. pic.twitter.com/HTOfMe8taq — MAGAzine (@MAGAzineLDD) July 6, 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuándo volverá a jugar Noruega en el Mundial 2026?

El próximo partido de Noruega se llevará a cabo el próximo 11 de julio en el Estadio Miami, en Estados Unidos, uno de los tres países sede de la Copa del Mundo. Este encuentro forma parte de los cuartos de final (fase de eliminación directa) en donde el rival de Noruega será la selección de Inglaterra.

Noruega vs Inglaterra: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido del Mundial 2026?

El partido entre Noruega e Inglaterra de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ lo podrás disfrutar de forma gratis y totalmente en vivo a través de la señal televisiva de Azteca 7; o bien a través del sitio web, solo deberás DAR CLICK AQUÍ y listo. La transmisión comenzará en punto de las 14: 40 hrs, tiempo del centro de la Ciudad de México por lo que te recomendamos sintonizarla a tiempo para no perderte ningún detalle.