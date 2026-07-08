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¿Qué significa el jersey de Bélgica en el Mundial 2026? La historia detrás de la frase de la camiseta

El uniforme de visitante de Bélgica es uno de los más comentados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Prepárate para sorprenderte de la historia que hay detrás.

Belgíca contra Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026TM
SEATTLE, WASHINGTON - JULY 06: Romelu Lukaku #9 of Belgium celebrates scoring his team’s fourth goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between USA and Belgium at Seattle Stadium on July 06, 2026 in Seattle, Washington. (Photo by Jamie Squire/Getty Images)|Jamie Squire/Getty Images

Escrito por: Matías Mena

Una de las camisetas que más ha llamado la atención en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es sin duda el jersey de visitante de Bélgica. Y es que hay que admitir que su combinación de tonos azul celeste, rosa y negro rompe con los tradicionales colores del equipo europeo. A muchos les intriga la frase que tienes en la parte trasera del cuello, donde puede leerse la frase “Ceci n'est pas un maillot” (“Esto no es una camiseta”). Puede que te suene raro, pero resulta que este uniforme homenaje al pintor belga René Magritte, uno de los máximos exponentes del surrealismo de aquel país.

También te puede interesar: homenaje al pintor belga René Magritte, uno de los máximos exponentes del surrealismo.

¿Qué significa la frase "Ceci n'est pas un maillot"?

La frase puede traducirse como “Esto no es una camiseta”. Es una clara referencia a la obra más famosa de René Magritte. Como explica Sergio Sepulveda en un video, hace referencia a una de sus obras más populares donde aparece la imagen de una pipa acompañada por la célebre inscripción “Ceci n'est pas une pipe” (“Esto no es una pipa”).

Con esa pintura, Magritte invitaba a reflexionar al observador sobre la diferencia entre un objeto real y su representación artística. Fue así como retomaron esa idea para convertir el uniforme en una pieza que mezcla deporte, arte e identidad nacional.

Los colores también tienen un significado

A diferencia del tradicional uniforme rojo, esta camiseta utiliza una base azul celeste con detalles en rosa, blanco y negro. Esto es porque su diseño está inspirado en una de sus obras. En esa pieza vemos unos cascabeles flotando en un cielo con nubes sobre la tierra. Fue así como crearon este jersey bastante bello y surrealista.

Un homenaje al arte belga en el escenario más grande del futbol

Esta playera fue hecha para mostrar al mundo una parte importante del patrimonio cultural del país y lo logró de manera majestuosa. No hay duda de que este jersey es uno de los más bonitos que nos ha dejado la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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