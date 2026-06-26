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Noruega vs. Francia: Hora EXACTA de la transmisión del partido del Mundial 2026 en Estados Unidos

Uno de los duelos más esperados del Grupo I llegó: Noruega vs. Francia. Conoce la hora exacta de transmisión en Estados Unidos y no te pierdas ni un solo momento del partido de hoy.

Noruega vs Francia
No te pierdas uno de los duelos más esperados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Noruega vs. Francia | Crédito: Canva

Escrito por: Daniela Arvizu

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue con los últimos duelos de la Fase de Grupos. Entre los encuentros más esperados de la jornada destaca el partido de esta tarde: Noruega vs. Francia, por el liderazgo del Grupo I. El Estadio Boston, en Massachusetts, será la sede de este duelo de titanes. Aquí te compartimos la hora exacta de transmisión en Estados Unidos para que no te pierdas ni un sólo momento del juego de hoy.

También te puede interesar: El posible rival que enfrentaría México por Azteca 7 en los 16avos de final en el Mundial 2026

Noruega vs. Francia: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

El encuentro entre Noruega vs. Francia se llevará a cabo en el Estadio Boston. El balón comenzará a rodar en punto de las 3:00 p.m. (hora local). No obstante, debido a los diversos husos horarios en Estados Unidos, el horario de transmisión varía de estado a estado. Aquí te compartimos la hora exacta del silbatazo inicial para cada huso horario en el país de las Barras y las Estrellas:

  • Hora del Pacífico (PT): 12:00 p.m.
  • Hora de la Montaña (MT): 1:00 p.m.
  • Hora del Centro (CT): 2:00 p.m.
  • Hora del Este (ET): 3:00 p.m.

Si no sabes bajo qué huso horario estás o simplemente quieres corroborar, a continuación te compartimos un mapa con la zona horaria correspondiente a cada estado. Sólo tienes que identificar la región en la que residas y listo. Conocerás bajo qué huso horario te encuentras:

Mapa de husos horarios en Estados Unidos
Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué esperar del Noruega vs. Francia de HOY, 26 de junio?

El partido de esta tarde es uno de los más esperados por los fans del deporte, pues se trata del primer enfrentamiento entre Erling Haaland y Kylian Mbappé en una Copa del Mundo. Tanto el noruego como el francés destacan como los máximos referentes de la llamada “nueva era del fútbol”.

Haaland vs. Mbappé: ¿Ya se habían enfrentado antes?

La respuesta es sí. Ambos jugadores ya se habían enfrentado antes a nivel clubes. No obstante, el encuentro de esta noche será histórico, pues cada quien vestirá las camisetas de sus respectivas selecciones. Además, tanto Noruega como Francia se juegan el liderazgo del Grupo I, pues ambas escuadras cuentan con dos victorias y tres puntos acumulados. ¿Quién logrará destacar? ¡Descúbrelo en punto de las 3:00 p.m. (ET)!

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