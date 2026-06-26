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Cabo Verde vs. Arabia Saudita: hora de inicio de transmisión del partido del Mundial 2026 para ver en Estados Unidos

Este encuentro es el tercero de ambas escuadras pertenecientes al Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Cabo Verde vs Arabia Saudita en Estados Unidos horario para ver partido Mundial 2026.jpg
Cabo Verde vs Arabia Saudita en Mundial 2026|Crédito: Pexels | Canva

Escrito por: Yulissa Jacinto

La fiesta futbolera continúa, esto a 15 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el pasado 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Cada partido es decisivo para cada selección ya que su triunfo o derrota los acerca o aleja de obtener la Copa del Mundo. En esta ocasión se enfrentará Cabo Verde vs. Arabia Saudita. El encuentro deportivo se llevará a cabo en el Estadio de Houston (oficialmente conocido como NRG Stadium en Houston, Texas). En esta ocasión te damos todos los detalles para ver la transmisión desde Estados Unidos.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Fecha y hora exacta para ver el partido Cabo Verde vs. Arabia Saudita desde Estados Unidos

Este partido es decisivo para ambos equipos ya que los dos cuentan con aspiraciones para avanzar a dieciseisavos de final. El encuentro se llevará a cabo este viernes 26 de junio y en Estados Unidos (Este) la transmisión comenzará en punto de las 20:00 horas aunque es importante que sepas que la hora cambiará dependiendo cada zona del país; esto debido a los husos horarios de cada región, por lo que te compartimos cuáles serán en dicho país.

  • Estados Unidos Este (ET - UTC-5): 20:00 hrs
  • Estados Unidos Centro (CT - UTC-6): 19:00 hrs
  • Estados Unidos Montaña (MT - UTC-7): 18:00 hrs
  • Estados Unidos Pacífico (PT - UTC-8): 17:00 hrs

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Hora exacta para ver el partido Cabo Verde vs. Arabia Saudita en España y países de Latinoamérica

Si te encuentras en otros países te presentamos las horas en las que llevará a cabo el partido Cabo Verde vs. Arabia Saudita este 26 de junio de 2026.

  • México:18:00 horas
  • Costa Rica: 18:00 horas
  • Perú: 19:00 horas
  • Colombia: 19:00 horas
  • Ecuador: 19:00 horas
  • Panamá: 19:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas
  • Bolivia: 20:00 horas
  • Uruguay: 21:00 horas
  • Argentina: 21:00 horas
  • España: 02:00 horas del 27 de junio

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Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cómo llegan Arabia Saudita y Cabo Verde al partido?

Cabo Verde se encuentra ocupando la tercera posición del Grupo H, esto luego de empatar sus primeros dos partidos en la Copa del Mundo. En este momento suman dos puntos; esto con dos goles a favor y dos en contra. Por otro lado, Arabia Saudita cuenta con un punto, el cual consiguió luego de un empate y una derrota registrando un gol a favor y otro en contra. Por ahora necesitan completar tres puntos para seguir avanzando en la competencia más importante de fútbol a nivel mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuándo será el próximo partido de México?

La Selección Mexicana se enfrentará contra otro equipo el próximo martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México en dónde el silbatazo sonará punto de las 19: 00 hrs, tiempo del centro de la CDMX. El rival se dará a conocer el próximo sábado 27 de junio. Algunos de los países que podrían competir contra México podrían ser Escocia, Ecuador, Suecia o Cabo Verde, ya que son selecciones que se encuentran en uno de los mejores terceros lugares de los grupos C, E, F, H respectivamente. La emoción cada vez es más y sigue creciendo conforme avanzan los enfrentamientos.

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