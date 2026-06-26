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Azteca 7 transmitirá GRATIS el Uruguay vs. España, así puedes ver EN VIVO el partido del Mundial 2026 en México

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Uruguay vs. España Mundial 2026|Crédito: Pexels | Canva

Escrito por: Yulissa Jacinto

A 15 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ la emoción en cada partido cada vez es más grande ya que cada juego sobre la cancha define el rumbo de cada selección en la Copa del Mundo. En esta ocasión es el turno de Uruguay y España, dos equipos que se enfrentará en el Estadio Guadalajara, ambas selecciones son las encargadas de cerrar la actividad del Grupo H. Este partido lo podrás ver a través de la señal televisiva de Azteca 7; el Canal del Mundial, de forma completamente gratis y en vivo; o bien, a través del sitio web, solo tienes que DAR CLICK AQUÍ y listo, lo podrás disfrutar en el dispositivo de tu preferencia desde la comodidad de tu casa.

Partido Uruguay vs. España de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ : Fecha y hora para disfrutar el partido

El encuentro de balompié que se llevará a cabo en “La Perla Tapatía” se llevará a cabo este próximo viernes 26 de junio de 2026 en punto de las 18: 00 hrs, tiempo centro de la Ciudad de México. Este duelo es uno de los más importantes ya que será clave para saber los resultados finales del Grupo H. Además de ello es importante recalcar que Uruguay nunca ha vencido a España en ningún partido ya que en los 10 encuentros en los que se han enfrentado, 5 veces han empatado y 5 veces se ha llevado la victoria la selección contraria aunque muchos aficionados apuestan por este como el primer triunfo luego de que se encuentre en la dirección técnica Marcelo Bielsa, quién asumió el cargo desde 2023.

Iker Casillas CAMPEÓN DEL MUNDO debutará en Los Protagonistas de TV Azteca

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuándo será el próximo partido de México?

Luego de su tercera victoria en esta Copa del Mundo, la Selección Mexicana se enfrentará contra otro equipo el próximo martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México en dónde el balón comenzará a rodar en punto de las 19: 00 hrs, tiempo del centro de la CDMX. Respecto a la selección rival, aún se desconoce quién será ya que esto se definirá el próximo sábado 27 de junio. Algunos de los países que podrían competir contra México podrían ser Escocia, Ecuador, Suecia o Cabo Verde, ya que son selecciones que se encuentran en uno de los mejores terceros lugares de los grupos C, E, F, H respectivamente; esto tomando en cuenta los reglamentos y líneas futbolísticas que intervienen para definir quiénes se enfrentan en este mundial 2026.

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