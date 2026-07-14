LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

Canal de TV Abierta para ver HOY martes 14 de julio los partidos del Mundial 2026; partidos que transmitirá Azteca 7

Uno de los encuentros más épicos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá lugar hoy, martes 14 de julio. Azteca 7 es el canal de TV abierta para disfrutarlo.

partidos por tv abierta azteca 7 martes 14 de julio mundial 2026
|Crédito: Getty Images

Escrito por: Samantha Guzmán

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está muy cerca de llegar a su fin y, aunque nos da tristeza, también significa que los partidos más emocionantes y esperados por todo el mundo ya están sucediendo. Este martes 14 de julio podrás disfrutar por TV abierta el encuentro de Francia vs. España, debes sintonizar tu tele en Azteca 7.

Kylian Mbappé y Lamine Yamal se enfrentarán y solo la selección de uno logrará llegar a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para conseguir la oportunidad de hacer historia.

Partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por TV abierta hoy, martes 14 de julio

El partido de Francia vs. España podrás disfrutarlo este martes 14 de julio, totalmente gratis, por Azteca 7. Este encuentro iniciará en punto de la 1:00 P.M., hora de la Ciudad de México. Cabe recordar que este partido se jugará en Dallas, Texas (Estados Unidos).

Además de poder verlo en tu televisión, recuerda que estará disponible en el sitio web oficial de Azteca 7, en Azteca Deportes y en la app TV Azteca En Vivo.

Lo que debes saber antes del partido de Francia vs. España

Aunque no lo creas, Francia y España solo se han encontrado una vez en el Mundial, antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ese partido sucedió en 2006, y Francia derrotó a España con un marcador de 3-1 en la ronda de octavos de final.

Cabe mencionar también que esta es una ocasión histórica porque los 4 equipos que están en semifinales ha ganado al menos un Mundial: Francia (1998 y 2018), España (en 2010), Inglaterra (1966) y Argentina (1978, 1986, 2022).

Por otro lado, Francia estará jugando durante una fiesta nacional: el Día de la Bastilla, que se celebra cada 14 de julio. Si gana, podría unirse a Alemania y Brasil como las únicas selecciones que han jugado en 3 finales consecutivas de un Mundial; ganó en 2018 y jugó en 2022 contra Argentina.

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo