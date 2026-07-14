Canal de TV Abierta para ver HOY martes 14 de julio los partidos del Mundial 2026; partidos que transmitirá Azteca 7

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está muy cerca de llegar a su fin y, aunque nos da tristeza, también significa que los partidos más emocionantes y esperados por todo el mundo ya están sucediendo. Este martes 14 de julio podrás disfrutar por TV abierta el encuentro de Francia vs. España, debes sintonizar tu tele en Azteca 7.

Kylian Mbappé y Lamine Yamal se enfrentarán y solo la selección de uno logrará llegar a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para conseguir la oportunidad de hacer historia.

Partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por TV abierta hoy, martes 14 de julio

El partido de Francia vs. España podrás disfrutarlo este martes 14 de julio, totalmente gratis, por Azteca 7. Este encuentro iniciará en punto de la 1:00 P.M., hora de la Ciudad de México. Cabe recordar que este partido se jugará en Dallas, Texas (Estados Unidos).

Además de poder verlo en tu televisión, recuerda que estará disponible en el sitio web oficial de Azteca 7, en Azteca Deportes y en la app TV Azteca En Vivo.

Lo que debes saber antes del partido de Francia vs. España

Aunque no lo creas, Francia y España solo se han encontrado una vez en el Mundial, antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ese partido sucedió en 2006, y Francia derrotó a España con un marcador de 3-1 en la ronda de octavos de final.

Cabe mencionar también que esta es una ocasión histórica porque los 4 equipos que están en semifinales ha ganado al menos un Mundial: Francia (1998 y 2018), España (en 2010), Inglaterra (1966) y Argentina (1978, 1986, 2022).

Por otro lado, Francia estará jugando durante una fiesta nacional: el Día de la Bastilla, que se celebra cada 14 de julio. Si gana, podría unirse a Alemania y Brasil como las únicas selecciones que han jugado en 3 finales consecutivas de un Mundial; ganó en 2018 y jugó en 2022 contra Argentina.