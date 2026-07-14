OFICIAL: Azteca 7 transmitirá los partidos de la semifinal del Mundial 2026, fecha y hora para ver los enfrentamientos

Estamos entrando al ocaso de uno de los eventos deportivos más importantes de los últimos años, pues únicamente quedan 4 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ y como sabemos lo histórico que pueden ser, Azteca 7 tiene muy buenas noticias para compartirte.

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Sí, en estos 100 partidos ya disputados hemos vivido todo tipo de emociones y sentimientos… Pero ¿Cómo te explicamos que lo mejor apenas está por venir? Aunque parezca difícil de asimilar, los partidos de las semifinales del Mundial 2026 comienzan este martes 14 de julio y sí, podrás vivirlas a través de la señal de Azteca 7.

¿En dónde y a qué hora ver el partido de Francia vs. España de la semifinal del Mundial 2026?

Vamos por partes, pues la primera semifinal se estará disputando este martes 14 de julio, por lo que te invitamos a sintonizar el Canal 7 donde nuestro grupo de comentaristas, analistas y expertos nos han acompañado a lo largo del certamen y sí, seguramente seremos testigos de historia del fútbol en el partido de Francia vs. España, donde “KK” Mbappé, Olsie, Barcolá y compañía se medirán ante Lamine Yamal, Mikel Merino y Pedri.

Este imperdible encuentro nos dará al primer finalista del torneo, por lo que te invitamos “ponerle” al Canal 7 en punto de las 12:40 pm para que no te pierdas la mejor cobertura del partido.

¿En dónde y a qué hora ver el partido de Inglaterra vs. Argentina de la semifinal del Mundial 2026?

Por segundo pero no menos importante, Inglaterra se estará enfrentando al conjunto de Argentina en un partido más que eléctrico por toda la historia que arrastran desde la época de Diego Armando Maradona con el llamado “Gol del Siglo” y “La Mano de Dios” que se vivió en el mítico Estadio Azteca en el Mundial de México 86’ donde los latinos se llevaron la victoria.

Es importante que sepas que este encuentro también lo podrás seguir a través de la señal de Azteca Deportes en el Canal 7 en punto de las 12:40 pm, donde veremos si Lionel Messi, Julián Álvarez y Enzo Fernández son capaces de jugar su segunda final consecutiva o si Harry Kane, Jude Bellingham y Declan Rice pueden reflejar el gran momento que viven en sus respectivos clubes.