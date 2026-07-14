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⁠Hora EXACTA de transmisión del Francia vs. España, partido de semifinales del Mundial 2026, para ver en Estados Unidos

Este martes se juega la primera semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Francia vs. España. Conoce la hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos y sigue el partido en vivo.

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No te pierdas el Francia vs. España por un pase a la semifinal | Crédito: Canva

Escrito por: Daniela Arvizu

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está por llegar a su fin. Este martes, 14 de julio, se disputa la primera semifinal del torneo: Francia vs. España. El equipo que resulte vencedor obtendrá su pase directo a la GRAN FINAL. Aquí te compartimos la hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos para que no te pierdas ni un sólo minuto de este tan esperado duelo.

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Francia vs. España: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

La semifinal entre Francia vs. España se llevará a cabo este martes, 14 de julio, en el Estadio Dallas, en Texas, Estados Unidos. El balón comenzará a rodar en punto de las 2:00 p.m. (hora local). No obstante, debido a los diversos husos horarios que existen en la Unión Americana, la hora de inicio puede variar según la región en la que te encuentres. Aquí te compartimos los horarios exactos de transmisión para cada zona del país:

  • Hora del Pacífico (PT): 12:00 p.m.
  • Hora de la Montaña (MT): 1:00 p.m.
  • Hora del Centro (CT): 2:00 p.m.
  • Hora del Este (ET): 3:00 p.m.

Si desconoces la zona horaria en la que resides, aquí te dejamos un mapa con los diversos husos horarios del país. Solo ubica la zona en la que resides y así sabrás bajo qué zona horaria te encuentras y a qué hora puedes seguir la transmisión del partido en vivo.

Mapa de husos horarios en Estados Unidos
Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuándo se juega la otra semifinal?

La segunda semifinal se disputará entre Inglaterra vs. Argentina en el Estadio Atlanta en Georgia, Estados Unidos. El encuentro por el último pase a la GRAN FINAL se jugará el miércoles, 15 de julio. Las selecciones que resulten vencedoras, jugarán el último partido por la Copa del Mundo, mientras que las perdedoras, se disputarán el título por el tercer lugar.

¿Cuándo es la GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se jugará el domingo, 19 de julio, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en punto de las 3:00 p.m. (ET). Este último duelo contará con un show de medio tiempo a cargo de Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy y Chris Martin de Coldplay.

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