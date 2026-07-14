Robbie Williams, Laura Pausini y Tom Cruise se unen a la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026: lista completa de artistas que se presentarán en la final

Robbie Williams, Laura Pausini y hasta Tom Cruise se han unido al reparto de artistas que se presentarán en la espectacular Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. A continuación te decimos cuál será la lista completa de artistas en la final y por qué no debes perdértela.

Recuerda que la Ceremonia de Clausura podrás disfrutarla totalmente gratis por Azteca 7, a continuación también te daremos los detalles.

Lista completa de artistas en la Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Hasta el día de hoy, martes 14 de julio, estos son todos los nombres que se han anunciado para la Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.



Madonna

Shakira

BTS

Burna Boy

Gustavo Dudamel

Coldplay

Justin Bieber

Robbie Williams

Laura Pausini

Tom Cruise

Jennifer Hudson

Nicole Scherzinger

Se ha anunciado que la Ceremonia de Clausura contará con la participación de Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y hasta Tom Cruise. Esta presentación ocurrirá antes del silbatazo inicial del partido. Por su parte, Jennifer Hudson interpretará el himno nacional estadounidense, al tratarse de la sede del partido.

Esta será la primera vez que se llevará a cabo un show de medio tiempo para un Mundial, y esta presentación de 11 minutos ha sido curada por Chris Martin, de Coldplay. Inicialmente se anunció que Madonna, Shakira y BTS serán los artistas que estén a cargo del espectáculo. Al tratarse de un show para toda la familia, habrá apariciones de personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets.

El 8 de julio se dio a conocer que Justin Bieber, Burna Boy y Coldplay también formarán parte del show de medio tiempo. También participará Gustavo Dudamel, el director de orquesta a cargo de la Filarmónica de Nueva York.

A qué hora comienza la Ceremonia de Clausura, para ver en Azteca 7

Este domingo 19 de julio, en punto de las 11:40 A.M., podrás disfrutar la transmisión para la Ceremonia de Clausura y la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Además de poder verlo en tu televisión con Azteca 7, estará disponible en el sitio web oficial de Azteca 7, en Azteca Deportes y en la app TV Azteca En Vivo.