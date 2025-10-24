Mario Bros llega al Desfile del Día de Acción de Gracias de Nueva York con un globo gigante por su 40º aniversario

Nintendo no para de sorprendernos a todos los fans del fontanero. En esta ocasión acaban de revelar que está tirando la casa por la ventana para celebrar el 40.º aniversario de Super Mario Bros., y uno de los momentos más especiales será su aparición en el 99.º Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, uno de los eventos más vistos y queridos de Estados Unidos.

Mario Bros celebra su 40 aniversario a lo grande

Este es un hecho histórico para la compañía, pues, por primera vez en años, Mario volará sobre las calles de Nueva York en forma de un gigantesco globo creado por el Macy’s Parade Studio en colaboración con Nintendo of America. Este homenaje marca una nueva era para la franquicia que ha conquistado generaciones con sus juegos, películas y música.

¿Qué tamaño tendrá el globo? Dimensiones y diseño

Para este momento, ya se conocen algunos detalles sobre el nuevo y espectacular globo de Mario:



15,5 metros de largo

11,2 metros de ancho

13,1 metros de alto

Se sabe que el diseño muestra a Mario con su clásico overol azul, gorra roja y una pose de vuelo inspirada en Super Mario Galaxy, rindiendo tributo tanto a su historia como a su espíritu aventurero.

Según Devon Pritchard, vicepresidente ejecutivo de Nintendo of America, esta aparición busca “celebrar el legado, la alegría y el optimismo de Mario, un personaje que sigue uniendo a familias y jugadores en todo el mundo”.

Un homenaje global a un ícono del entretenimiento

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre de 2025. Todo está listo para que Mario surque los cielos de Manhattan.

