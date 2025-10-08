Fortnite revela sus skins de Halloween 2025: Ghostface y Scooby-Doo llegan al battle royale

¡Ay, pero qué bonito es octubre! El evento Fortnitemares 2025 ya tiene fecha de salida y sus primeros protagonistas ya están confirmados. Epic Games reveló los primeros pósters oficiales de Halloween en Fortnite, confirmando la llegada de Ghostface, el icónico asesino de Scream, y Scooby-Doo junto a su equipo de misterio, como nuevas skins que serán completamente jugables dentro del popular battle royale.

Fortnite se llena de sustos y nostalgia en Halloween 2025

La temporada de Halloween en Fortnite comenzará el 9 de octubre y se extenderá hasta el 31 del mismo mes, prometiendo nuevas skins, eventos especiales y desafíos temáticos llenos de sustos (y recompensas). El anuncio llegó acompañado de un tráiler, el cual, si no has visto, te dejamos a continuación:

FULL FORTNITEMARES 2025 TRAILER pic.twitter.com/4QzmZ0zjOu — Shiina (@ShiinaBR) October 8, 2025

Ghostface y Scooby-Doo llegan a Fortnite

Los rumores que andaban rondando en internet desde hace tiempo se hicieron realidad. A través del teaser oficial que te pusimos arriba, Epic Games confirmó que los nuevos personajes que aterrizan en el universo de Fortnite son:



Ghostface (Scream)

Scooby-Doo, Shaggy, Fred, Daphne y Velma (Scooby-Doo)

Semibots (R.E.P.O.)

Aunque aún no se conocen los precios ni los accesorios que acompañarán a cada skin, los pósters muestran diseños que respetan la esencia original de los personajes, pero con el clásico toque cartoon que distingue y caracteriza a Fortnite.

¿Qué más se espera del evento Fortnitemares 2025?

Además de las skins confirmadas, la comunidad espera nuevas colaboraciones con otros íconos del terror como Jason Voorhees (Viernes 13), Art the Clown (Terrifier) o The Grabber (The Black Phone). Cabe recordar que en años anteriores, Fortnitemares sorprendió con personajes como Michael Myers, Billy el muñeco de Saw o Ash Williams de Posesión Infernal.

¿Estás listo para vivir esta alocada temporada de terror en el Battle Royale de Fortnite?

