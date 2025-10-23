¡Ay, caramba! Los Simpson llegan a Fortnite con un mapa completo de Springfield

Parece que Epic Games quiere cerrar el año con broche de oro, y no piensa darnos descanso. Después de su reciente alianza con Disney y de sumar récords históricos en 2025, Fortnite prepara una de sus colaboraciones más ambiciosas hasta la fecha con uno de los grandes dentro de la industria del entretenimiento: Los Simpson llegarán al universo del Battle Royale.

Fortnite + Los Simpson: la unión más inesperada (y épica) del año

Esto no ha sido confirmado de manera oficial; sin embargo, algunos de los filtradores más reconocidos como NotPaloleaks y SpushFNBR, han asegurado que la próxima temporada del juego estará inspirada completamente en la icónica serie animada, incluyendo un enorme y hermoso mapa ambientado en Springfield con algunos de sus lugares más emblemáticos.

Springfield llega a Fortnite

De acuerdo con las filtraciones, los jugadores podrán explorar lugares míticos como:



La Planta Nuclear de Springfield

La Taberna de Moe

Krusty Burger

La casa de la familia Simpson

Un detalle que cautiva a los fans de la familia amarilla es que el mapa estaría lleno de referencias ocultas y misiones temáticas, además de incluir nuevos modos de juego inspirados en momentos clásicos de la serie.

SIMPSONS x FORTNITE MAP IS FULLY SPRINGFIELD



Also a Nuclear Plant POI — VIA @NotPaloleaks & @SpushFNBR pic.twitter.com/s6H40GbEyK — HYPEX (@HYPEX) October 19, 2025

Los filtradores aseguran que la ambientación tendrá un tono caricaturesco, con texturas y efectos que harán que los personajes de Fortnite luzcan “simpsonizados”.

¿Cuándo llegará la temporada de Los Simpson a Fortnite?

Las filtraciones indican que esta colaboración llegaría justo después del evento de Halloween, como apertura de la nueva temporada de Fortnite: Battle Royale. Este rumor se refuerza con la estrategia reciente de Epic Games de cerrar cada temporada con eventos cinematográficos, lo que deja abierta la posibilidad de un gran tráiler de presentación con Springfield en todo su esplendor.

Una colaboración que huele a nostalgia

Los fans más veteranos no tardaron en comparar esta posible actualización con The Simpsons: Hit & Run, el recordado videojuego de mundo abierto lanzado en 2003.

De confirmarse, esta nueva temporada de Fortnite es muy probable que esta rendirá homenaje a la recordada experiencia del The Simpsons: Hit & Run, combinando conducción, exploración y humor absurdo, todo dentro del universo de Springfield.

¿Estás listo?

